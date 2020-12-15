Туристи Максим і Вероніка Одіт у грудні 2019 року мали квитки на літак з Лондона до Монреаля в Канаді. Вони хотіли провідати родину на свята.

За кілька днів до польоту чоловік побачив, що в квитку дружини неправильно вказане ім’я. Він звернувся в офіс компанії Lufthansa, повідомляє Daily Mail.

Проте там сказали, що можна лише купити новий квиток вартістю 916 фунтів стерлінгів – це приблизно 34 тисячі гривень. Оператором перельоту була авіакомпанія Air Canada.

Спочатку пара не планувала платити ще раз, але потім зрозуміла, що інших варіантів немає.

Це було прикро. Моя дружина ледь не розплакалася,

– згадав Максим Одіт.

Після повернення з Канади вони подали до суду. І суддя виніс вирок у їхню користь, тому що компанія не змогла надати жодних доказів, що помилка при бронюванні була здійснена саме клієнтом, а не співробітниками організації.

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Авіакомпанію Lufthansa зобов'язали виплатити пасажирам 1058,41 фунтів стерлінгів – це близько 39 тисяч гривень.