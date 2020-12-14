У Туреччині через пандемію COVID-19 запровадили комендантську годину, яка діє з 21:00 до 5:00. Карантині заходи на собі вже відчула відома українська мандрівна сім'я, яка вирушила в нову подорож світом на велосипедах.

Учасники проєкту "Двоколісні хроніки" Ярина Квітка, Володимир Муляр та 4-річний син Марко зараз подорожують Туреччиною. В ефірі 24 каналу вони розповіли про всі нюанси турецького карантину.

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Жорсткі обмеження у вихідні не поширюються на туристів

Вони підтвердили, що в країні справді з 21 години до 5 ранку діє комендантська година. Втім супермаркети і деякі заклади працюють в усі дні, крім вихідних. Тобто жорсткий карантин діє в суботу і неділю.

Але на іноземців-туристів він не поширюється. "Коли ми були тут перші вихідні, то ми й самі не знали про цю ситуацію", – відзначила Ярина Квітка.

Однак протягом певного часу мандрівники таки дізналися, що можуть вільно виходити гуляти й навіть мандрувати країною.

Важливий здоровий глузд і щире відкрите спілкування навіть з тими ж органами влади, поліцією. Можна прийти й перепитати у поліцейських, вони відповідають на всі запитання,

– зауважила мандрівниця.

За словами Володимира Муляра, на вулицях у вихідні взагалі майже немає людей. І додав, що найбільшою проблемою у Туреччині наразі є не карантин, а дощі. Відтак саме погода додала більше незручностей.

Ця подорож є лайтовішою, – Ярина Квітка

Веломандрівниця вважає такий спосіб подорожування є цікавішим, ніж автостопом, поїздом чи літаком.

Також вона зауважила, що ця мандрівка є навіть значно лайтовішою. Адже подорожувальники мали обмеження за країнами, а Туреччина була найбільш відкритою для українців зі всіх місць, куди можна подорожувати.

Ми можемо мандрувати 3 місяці, оскільки не потрібна віза,

пояснила вона.

Раніше 99% часу українці ночували в наметах. Натомість зараз вони час від часу зупиняються в місцевих веломандрівників. Іноді перебувають в готелях, адже під час мандрівки вони ще монтують відео для власного ютуб-каналу.

Українці на велосипедах подорожують світом: відео

Зараз мандрівники перебувають в Кушадасі, а розпочали подорож з міста Ізмір. "Прилетіли туди зі Львова. Далі рухаємося дуже повільно узбережжям. Запланована кінцева точка – Адана", – розповіла Ярина Квітка.

Вона також відзначила, що сім'я дуже хоче пройти якусь частину Лікійської стежки.

"Але побачимо, що буде через 3 місяці. Тому що карантин і коронавірусна ситуація у світі різко і по-різному змінюється", – підсумувала вона.

Українська мандрівна сім'я розповіла про подорож Туреччиною: дивіться відео