Ми побували в Туреччині взимку і завітали не на пляжі Кемеру чи Мармарису, а до столиці країни – Анкари. І повірте, тут є, що подивитися.

Коли влітку 2020 року подруга, повернувшись з Туреччини, сказала: "Я почувалася безпечніше, ніж в Україні", я посміхнулася, але скептик в голові прокручував цілий список питань, нав'язаних коронавірусною панікою.

Важливо Які країни відкриті для українців у грудні

Опинившись на початку грудня в Анкарі, я стала таким же "спамером", який надіслав друзям фото різних "фішок" – екранів, які фіксують температуру, рамок з антисептиками або функцією скринінгу.

Пропонуємо безпечний культурно-туристичний маршрут Анкарою від Travel 24.

Президентський симфонічний оркестр

Схоже, Анкара взяла курс на боротьбу за звання нової культурної столиці Туреччини. Показовий приклад – комплекс Президентського симфонічного оркестру. Самі творці називають проект CSO Island (абревіатура означає Президентський симфонічний оркестр – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası).

Концерт-відкриття та відомі сестри Пекінель / Фото facebook.com/cso1826

Історична будівля першої філармонії знаходиться на цій же території – тут був органний зал на 600 слухачів.

Орган у старій будівлі / Фото Ольги Консевич

Нове архітектурне рішення викликає космічні асоціації і тут ставка робилася на масштаб – що підтверджує основна зала на 2023 місць і "блакитна зала" на 500, а також інші локації. Архітектори визнають, що були натхненні концертним залом Гевандхаус в німецькому Лейпцигу.

Leipzig Gewandhaus / Фото stadtrundfahrt.com

Але нова опера в Анкарі абсолютно самостійний об'єкт – зі своєю унікальною концепцією і акустичним рішенням. Цікаво, що творці розширюють звичайне бачення концертного залу до більшого – простору для мистецтва. Тут планують проводити культурні заходи, виставки, майстер-класи тощо.

Так комплекс виглядає ввечері / Фото facebook.com/cso1826

Те, як багато будівля значить для країни, показує й факт того, що за результат боролися з 1993 року (саме тоді було подано заявку на тендер, а церемонія закладення фундаменту пройшла в 1997 році).

До речі, це перша за масштабом концертна зала, яка з'явилася в світі після відкриття будівлі Ельбської філармонії в Гамбурзі (Німеччина).

24 каналу вдалося побувати на спеціальному відкритті. Акустичний ефект насправді вражає, а вночі будівля перетворюється на арт-об'єкт. Уже найближчим часом творці проєкту сподіваються, що пандемія ослабне і з'явиться офіційна афіша постійних концертів і спеціальних івентів. У будь-якому випадку, вже зараз ця будівля – відмінна інстаграм-локація.

Вартість абонементів на концерти Президентського симфонічного оркестру варіюється від 50 до 100 лір (180-360 грн) за винятком спеціальних гала-концертів. Більше інформації – на сайті.

Задля кого варто приїхати?

Всесвітньо відомі піаністки з Туреччини – сестри-близнючки Гюхер і Зюхер Пекінель.

сестри-близнючки Гюхер і Зюхер Пекінель. У квітні 2021 року організатори запрошують на Фестиваль класичної музики.

Диригент – наймолодший в історії Президентського оркестру – 35-річний Джемі Джем Деліорман, який встиг здобути популярність за кордоном.

CerModern Щоб не відволікатися від мистецтва, порадимо ще один культурний "смаколик". Поруч з новим будинком для Президентського оркестру знаходиться арт-центр CerModern. Тут регулярно проходять виставки, знаходяться резиденції для талановитих діячів мистецтва. До того ж, це найбільший виставковий комплекс в Туреччині. Якщо уважно стежити за розкладом, можна потрапити і на виставки відомих класиків. Так що – збережіть посилання на Щоб не відволікатися від мистецтва, порадимо ще один культурний "смаколик". Поруч з новим будинком для Президентського оркестру знаходиться арт-центр CerModern. Тут регулярно проходять виставки, знаходяться резиденції для талановитих діячів мистецтва. До того ж, це найбільший виставковий комплекс в Туреччині. Якщо уважно стежити за розкладом, можна потрапити і на виставки відомих класиків. Так щозбережіть посилання на сайт

Мавзолей Ататюрка

Мавзолей Мустафи Кемаля Ататюрка – батька турецького народу – особливе місце. Не дивуйтеся, якщо побачите портрет Ататюрка у вікні житлового будинку або помітите велику кількість турецьких прапорів і його фото на звичайній туристичній вулиці. У Туреччині шанують правителів не просто від свята до свята. Ататюрк був світським лідером і створив міцну незалежну державу, використовуючи кращі демократичні моделі. Тому його образ асоціюється з прогресом і силою турецької нації.

Почесна варта / Фото Ольги Консевич

В умовах пандемії закрито прекрасний музей при меморіальному комплексі, але ніщо не завадить вам помилуватися панорамою міста або зробити захоплюючу світлину на цій локації.

Цікаво, що для обробки внутрішніх приміщень використовувалися будівельні матеріали виключно з різних куточків Туреччини: мармур, туф, травертин червоного, чорного, жовтого кольору і т.д.

Президентська бібліотека

Президентська бібліотека відкрилася лише на початку 2020 року, але там вже багато відвідувачів. Це публічна бібліотека, тому прийти сюди може як турист, так і вчений. Архіви налічують понад 4 мільйони книг і більше 120 мільйонів електронних видань і документів.

У бібліотеці / Фото Ольги Консевич

Вона нагадує щось середнє між суворою Бостонською публічною бібліотекою у США (так, там теж є "старомодні" лампи з зеленим абажуром) і модерною бібліотекою у Штутгарті (вважається найвдалішою бібліотекою для фото у Німеччині), тому нею просто цікаво гуляти, навіть якщо ви не любите читати.

Бібліотека знаходиться на території Президентського комплексу, так що у вас буде можливість оцінити, як живе президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

COVID-19 й правила Незважаючи на те, що Туреччина ввела нічну комендантську годину і карантин вихідного дня, це рішення не поширюється на туристів. А ось іноземці, що мають посвідку на проживання в Туреччині, зобов'язані дотримуватися вказівок уряду.

Затишне старе місто

Фортеця, сувенірні лавки і приголомшливий вид з висоти на старе і сучасне місто – все це можна знайти в серці Анкари. Історія Анкари почалася ще в VII столітті, коли тут селилися, щоб скористатися перевагами розташування торгових шляхів між Європою і Азією. Зараз майже всі старі будиночки відреставрували, щоб дотриматися єдиного стилю.

Вид на дахи / Фото Ольги Консевич

Центр не надто туристичний, але автентичний, в чому є своя принадність. Це і вуличні музиканти, які зустрічаються на шляху, і балкони з оригінальним різьбленням, і сувенірні крамнички. У період карантину працюють не всі кафе і магазини, але щось купити на пам'ять не буде проблемою.

Проїзд у Анкарі Місцеві жителі використовують авто, таксі, автобуси і метро. Тим, хто захоче скористатися громадським транспортом, потрібно купити одноразову картку (близько 11 гривень) або Ankara Card (використовують для тривалих візитів, популярна у студентів – 18 гривень за саму карту + 5 гривень за кожну поїздку).

Музей анатолійських цивілізацій

Музей анатолійських цивілізацій знаходиться недалеко від замку Анкари, тому прогулявшись старим містом, вам буде зручно заглянути і сюди.

У музеї / Фото azbibak.com

Він – знахідка для тих, хто цікавиться історією древніх цивілізацій. Зізнатися, в останній раз подібне захоплення у мене викликав Музейний острів в Берліні й Пергамський музей. Особливо цікавою виявилася історія і міфологія хеттів – індоєвропейського етносу, який почали прицільно вивчати лише в XIX столітті.

Але цей народ згадують навіть Біблії, як той, що живе на північ від "землі обітованої". Також свого часу хетти перші в своєму регіоні володіли секретом виробництва заліза, що давало величезну військову перевагу.

Для туристів Погода у Туреччині у грудні 2020

У музеї можна побачити статуї, кераміку, прикраси та монети грецьких, римських, османських часів. Вони розташовані не по епохах, а за групами матеріалів. Більше інформації на офіційному сайті.

Як дістатися до Анкари? Найкомфортніший варіант в пандемію – літак. Сервіси з пошуку квитків пропонують варіанти прямого перельоту до Анкари вже у січні 2021 від 90 євро (близько 3000 гривень з бюджетними авіалініями Pegasus Airlines), а також варіанти від 150 євро з Turkish Airlines й пересадкою в Стамбулі.

Редакція висловлює подяку за допомогу у підготовці матеріалу Офісу з питань культури й інформації Туреччини.