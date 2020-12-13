Что посмотреть в Анкаре: 5 культурных сокровищ Турции, которые вас удивят
Мы побывали в Турции зимой и посетили не пляжный Кемер или Мармарис, а столицу страны – Анкару. И поверьте, тут есть, что посмотреть.
Когда летом 2020 года подруга, вернувшись из Турции, сказала: "Я чувствовала себя безопаснее, чем в Украине", я улыбнулась, но скептик в голове прокручивал целый список вопросов, навязанных коронавирусной паникой.
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Оказавшись в начале декабря в Анкаре, я стала таким же "спамером", который прислал друзьям фото различных "фишек" – экранов, фиксирующих температуру, рамок с антисептиками или функцией скрининга.
Предлагаем безопасный культурно-туристический маршрут по Анкаре от Travel 24.
Президентский симфонический оркестр
Похоже, Анкара взяла курс на борьбу за звание новой культурной столицы Турции. Показательный пример – комплекс Президентского симфонического оркестра. Сами создатели называют проект CSO Island (аббревиатура означает Президентский симфонический оркестр – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası – 24 канал).
Концерт-открытие и знаменитые сестры Пекинель / Фото facebook.com/cso1826
Историческое здание первой филармонии находится на этой же территории – тут был органный зал на 600 человек.
Орган в старом здании / Фото Ольги Консевич
Новое архитектурное решение вызывает космические ассоциации и тут делается ставка на масштаб – о чем говорят основной зал на 2023 мест и "голубой зал" на 500 и другие локации. Архитекторы признают, что были вдохновлены концертным залом Гевандхаус в немецком Лейпциге.
Leipzig Gewandhaus / Фото stadtrundfahrt.com
Но новая опера в Анкаре совершенно самостоятельный объект – со своей уникальной концепцией и акустическим решением. Интересно, что создатели расширяют обычное видение концертного зала до более широкого – пространства для искусства. Тут планируют проводить культурные мероприятия, выставки, мастер-классы и т.д.
Вот так комплекс выглядит вечером / Фото facebook.com/cso1826
То, какое значение здание представляет для страны, говорит и факт того, что за результат боролись с 1993 года (именно тогда была подана заявка на тендер, а церемония закладки фундамента прошла в 1997 году).
24 каналу удалось побывать на специальном открытии. Акустический эффект на самом деле поражает, а ночью здание превращается в арт-объект. Уже в ближайшее время создатели проекта надеются, что пандемия ослабнет и появится официальная афиша постоянных концертов и специальных ивентов. В любом случае, уже сейчас это здание – отличная инстаграм-локация.
Ради кого стоит приехать?
- Всемирно известные пианистки из Турции – сестры-близнецы Гюхер и Зюхер Пекинель.
- В апреле 2021 года организаторы приглашают на Фестиваль классической музыки.
- Дирижер – самый молодой в истории Президентского оркестра – 35-летний Джеми Джем Делиорман, который успел получить известность за границей.
CerModernЧтобы не отвлекаться от искусства, посоветуем еще одну культурную "вкусность". Рядом с новым зданием для Президентского оркестра находится арт-центр CerModern. Тут регулярно проходят выставки, находятся резиденции для талантливых деятелей искусства. К тому же, это самый крупный выставочный комплекс в Турции. Если внимательно следить за расписанием, можно попасть и на выставки известных классиков. Так что – сохраните ссылку на сайт.
Мавзолей Ататюрка
Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка – отца турецкого народа – особое место. Не удивляйтесь, если встретите портрет Ататюрка в окне жилого дома или заметите обилие турецких флагов и его фото на обычной туристической улице. В Турции чтят правителей не просто от праздника к празднику. Ататюрк был светским лидером и создал крепкое независимое государство, используя лучшие демократические модели. Потому его образ ассоциируется с прогрессом и силой турецкой нации.
Почетный караул / Фото Ольги Консевич
В условиях пандемии закрыт прекрасный музей при мемориальном комплексе, но ничто не помешает вам полюбоваться панорамой города или сделать захватывающее фото на этой локации.
Президентская библиотека
Президентская библиотека открылась только в начале 2020 года, но там уже достаточно посетителей. Это публичная библиотека, потому прийти сюда может как турист, так и ученый. Архивы насчитывают более 4 миллионов книг и более 120 миллионов электронных изданий и документов.
В библиотеке / Фото Ольги Консевич
Она напоминает что-то среднее между строгой Бостонской публичной библиотекой в США (да, там тоже есть "старомодные" лампы с зеленым абажуром) и модерной библиотекой в Штутгарте (считается самой фотогеничной библиотекой Германии), потому тут интересно пройтись, даже если вы не любитель книг.
Библиотека находится на территории Президентского комплекса, так что у вас будет возможность оценить, как живет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
COVID-19 и правилаНесмотря на то, что Турция ввела ночной комендантский час и карантин выходного дня, это решение не распространяется на туристов. Иностранные туристы освобождены от необходимости соблюдать ограничения как в будние дни, так и на выходных. А вот иностранцы, имеющие вид на жительство в Турции, обязаны следовать указаниям правительства.
Уютный старый город
Крепость, сувенирные лавки и потрясающий вид с высоты на старый и современный город – все это можно найти в сердце Анкары. История Анкары началась еще в VII веке, когда тут предпочитали селиться, чтоб воспользоваться преимуществами расположения торговых путей между Европой и Азией. Сейчас многие старые домики отреставрировали, чтобы соблюсти единый стиль.
Вид на крыши / Фото Ольги Консевич
Центр не слишком туристический, но аутентичный, в чем есть своя прелесть. Это и уличные музыканты, которые встречаются на пути, и балконы с красивейшей резьбой, и милые сувенирные лавочки. В период карантина работают не все кафе и магазины, но что-то купить на память не станет проблемой.
Проезд в АнкареМестные жители используют авто, такси, автобусы и метро. Тем, кто захочет воспользоваться общественным транспортом, нужно купить одноразовую карту (около 11 гривен) или Ankara Card (используют для продолжительных визитов, популярна у студентов – 18 гривен за саму карту + 5 гривен за каждую поездку).
Музей анатолийских цивилизаций
Музей анатолийских цивилизаций находится недалеко от замка Анкары, потому прогулявшись по старому городу, вам будет удобно заглянуть и сюда.
В музее / Фото azbibak.com
Он – находка для тех, кто интересуется историей древних цивилизаций. Признаться, в последний раз сопоставимый восторг вызвал Музейный остров в Берлине и Пергамский музей. Особенно захватывающей оказалась история и мифология хеттов – индоевропейского народа, который начали прицельно изучать лишь в XIX веке.
А ведь этот народ упомянут даже Библии как живущий к северу от "земли обетованной". Также в свое время хетты первые в своем регионе владели секретом производства железа, что давало этому народу огромное военное преимущество.
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Также в музее можно увидеть статуи, керамику, украшения и монеты греческих, римских, османских времен. Они расположены не по эпохам, а по группам материалов. Больше о выставках и режиме работы можно прочесть на официальном сайте.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала Офису по вопросам культуры и информации Турции.
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