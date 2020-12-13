Мы побывали в Турции зимой и посетили не пляжный Кемер или Мармарис, а столицу страны – Анкару. И поверьте, тут есть, что посмотреть.

Когда летом 2020 года подруга, вернувшись из Турции, сказала: "Я чувствовала себя безопаснее, чем в Украине", я улыбнулась, но скептик в голове прокручивал целый список вопросов, навязанных коронавирусной паникой.

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Оказавшись в начале декабря в Анкаре, я стала таким же "спамером", который прислал друзьям фото различных "фишек" – экранов, фиксирующих температуру, рамок с антисептиками или функцией скрининга.

Предлагаем безопасный культурно-туристический маршрут по Анкаре от Travel 24.

Президентский симфонический оркестр

Похоже, Анкара взяла курс на борьбу за звание новой культурной столицы Турции. Показательный пример – комплекс Президентского симфонического оркестра. Сами создатели называют проект CSO Island (аббревиатура означает Президентский симфонический оркестр – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası – 24 канал).

Концерт-открытие и знаменитые сестры Пекинель / Фото facebook.com/cso1826

Историческое здание первой филармонии находится на этой же территории – тут был органный зал на 600 человек.

Орган в старом здании / Фото Ольги Консевич

Новое архитектурное решение вызывает космические ассоциации и тут делается ставка на масштаб – о чем говорят основной зал на 2023 мест и "голубой зал" на 500 и другие локации. Архитекторы признают, что были вдохновлены концертным залом Гевандхаус в немецком Лейпциге.

Leipzig Gewandhaus / Фото stadtrundfahrt.com

Но новая опера в Анкаре совершенно самостоятельный объект – со своей уникальной концепцией и акустическим решением. Интересно, что создатели расширяют обычное видение концертного зала до более широкого – пространства для искусства. Тут планируют проводить культурные мероприятия, выставки, мастер-классы и т.д.

Вот так комплекс выглядит вечером / Фото facebook.com/cso1826

То, какое значение здание представляет для страны, говорит и факт того, что за результат боролись с 1993 года (именно тогда была подана заявка на тендер, а церемония закладки фундамента прошла в 1997 году).

К слову, это первый по масштабу концертный зал, который появился в мире после открытия здания Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

24 каналу удалось побывать на специальном открытии. Акустический эффект на самом деле поражает, а ночью здание превращается в арт-объект. Уже в ближайшее время создатели проекта надеются, что пандемия ослабнет и появится официальная афиша постоянных концертов и специальных ивентов. В любом случае, уже сейчас это здание – отличная инстаграм-локация.

Стоимость абонементов на концерты Президентского симфонического оркестра варьируется от 50 до 100 лир (180-360 грн) за исключением специальных гала-концертов. Больше информации – на сайте.

Ради кого стоит приехать?

Всемирно известные пианистки из Турции – сестры-близнецы Гюхер и Зюхер Пекинель.

В апреле 2021 года организаторы приглашают на Фестиваль классической музыки.

Дирижер – самый молодой в истории Президентского оркестра – 35-летний Джеми Джем Делиорман, который успел получить известность за границей.

CerModern Чтобы не отвлекаться от искусства, посоветуем еще одну культурную "вкусность". Рядом с новым зданием для Президентского оркестра находится арт-центр CerModern. Тут регулярно проходят выставки, находятся резиденции для талантливых деятелей искусства. К тому же, это самый крупный выставочный комплекс в Турции. Если внимательно следить за расписанием, можно попасть и на выставки известных классиков. Так что – сохраните ссылку на Чтобы не отвлекаться от искусства, посоветуем еще одну культурную "вкусность". Рядом с новым зданием для Президентского оркестра находится арт-центр CerModern. Тут регулярно проходят выставки, находятся резиденции для талантливых деятелей искусства. К тому же, это самый крупный выставочный комплекс в Турции. Если внимательно следить за расписанием, можно попасть и на выставки известных классиков. Так что – сохраните ссылку на сайт

Мавзолей Ататюрка

Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка – отца турецкого народа – особое место. Не удивляйтесь, если встретите портрет Ататюрка в окне жилого дома или заметите обилие турецких флагов и его фото на обычной туристической улице. В Турции чтят правителей не просто от праздника к празднику. Ататюрк был светским лидером и создал крепкое независимое государство, используя лучшие демократические модели. Потому его образ ассоциируется с прогрессом и силой турецкой нации.

Почетный караул / Фото Ольги Консевич

В условиях пандемии закрыт прекрасный музей при мемориальном комплексе, но ничто не помешает вам полюбоваться панорамой города или сделать захватывающее фото на этой локации.

Интересно, что для отделки внутренних помещений использовались строительные материалы исключительно из разных уголков Турции: мрамор, туф, травертин красного, черного, желтого цвета и т.д.

Президентская библиотека

Президентская библиотека открылась только в начале 2020 года, но там уже достаточно посетителей. Это публичная библиотека, потому прийти сюда может как турист, так и ученый. Архивы насчитывают более 4 миллионов книг и более 120 миллионов электронных изданий и документов.

В библиотеке / Фото Ольги Консевич

Она напоминает что-то среднее между строгой Бостонской публичной библиотекой в США (да, там тоже есть "старомодные" лампы с зеленым абажуром) и модерной библиотекой в Штутгарте (считается самой фотогеничной библиотекой Германии), потому тут интересно пройтись, даже если вы не любитель книг.

Библиотека находится на территории Президентского комплекса, так что у вас будет возможность оценить, как живет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

COVID-19 и правила Несмотря на то, что Турция ввела ночной комендантский час и карантин выходного дня, это решение не распространяется на туристов. Иностранные туристы освобождены от необходимости соблюдать ограничения как в будние дни, так и на выходных. А вот иностранцы, имеющие вид на жительство в Турции, обязаны следовать указаниям правительства.

Уютный старый город

Крепость, сувенирные лавки и потрясающий вид с высоты на старый и современный город – все это можно найти в сердце Анкары. История Анкары началась еще в VII веке, когда тут предпочитали селиться, чтоб воспользоваться преимуществами расположения торговых путей между Европой и Азией. Сейчас многие старые домики отреставрировали, чтобы соблюсти единый стиль.

Вид на крыши / Фото Ольги Консевич

Центр не слишком туристический, но аутентичный, в чем есть своя прелесть. Это и уличные музыканты, которые встречаются на пути, и балконы с красивейшей резьбой, и милые сувенирные лавочки. В период карантина работают не все кафе и магазины, но что-то купить на память не станет проблемой.

Проезд в Анкаре Местные жители используют авто, такси, автобусы и метро. Тем, кто захочет воспользоваться общественным транспортом, нужно купить одноразовую карту (около 11 гривен) или Ankara Card (используют для продолжительных визитов, популярна у студентов – 18 гривен за саму карту + 5 гривен за каждую поездку).

Музей анатолийских цивилизаций

Музей анатолийских цивилизаций находится недалеко от замка Анкары, потому прогулявшись по старому городу, вам будет удобно заглянуть и сюда.

В музее / Фото azbibak.com

Он – находка для тех, кто интересуется историей древних цивилизаций. Признаться, в последний раз сопоставимый восторг вызвал Музейный остров в Берлине и Пергамский музей. Особенно захватывающей оказалась история и мифология хеттов – индоевропейского народа, который начали прицельно изучать лишь в XIX веке.

А ведь этот народ упомянут даже Библии как живущий к северу от "земли обетованной". Также в свое время хетты первые в своем регионе владели секретом производства железа, что давало этому народу огромное военное преимущество.

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Также в музее можно увидеть статуи, керамику, украшения и монеты греческих, римских, османских времен. Они расположены не по эпохам, а по группам материалов. Больше о выставках и режиме работы можно прочесть на официальном сайте.

Как добраться в Анкару? Самый комфортный вариант в пандемию – самолет. Сервисы по поиску билетов предлагают варианты прямого перелета в Анкару уже в январе 2021 года от 90 евро (около 3000 гривен с бюджетными авиалиниями Pegasus Airlines), а также варианты от 150 евро с Turkish Airlines и пересадкой в Стамбуле.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала Офису по вопросам культуры и информации Турции.