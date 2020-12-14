В Турции из-за пандемии COVID-19 ввели комендантский час, который действует с 21:00 до 5:00. Карантинные мероприятия на себе уже почувствовала известная украинская путешествующая семья, которая отправилась в новое путешествие по миру на велосипеде.

Участники проекта "Двухколесные хроники" Ярина Квитка, Владимир Муляр и 4-летний сын Марко сейчас путешествуют Турцией. В эфире 24 каналу они рассказали обо всех нюансах турецкого карантина.

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Жесткие ограничения в выходные не распространяются на туристов

Они подтвердили, что в стране действительно с 21 часа до 5 утра действует комендантский час. Впрочем супермаркеты и некоторые заведения работают во все дни, кроме выходных. То есть жесткий карантин действует в субботу и воскресенье.

Но на иностранцев-туристов он не распространяется. "Когда мы были здесь первые выходные, то мы и сами не знали об этой ситуации", – отметила Ярина Квитка.

Однако в течение определенного времени путешественники таки узнали, что могут свободно выходить гулять и даже путешествовать по стране.

Важный здравый смысл и искреннее открытое общение даже с теми же органами власти, полицией. Можно прийти и переспросить у полицейских, они отвечают на все вопросы,

– сказала путешественница.

По словам Владимира Муляра, на улицах в выходные вообще почти нет людей. И добавил, что самой большой проблемой в Турции пока является не карантин, а дожди. Поэтому именно погода добавила больше неудобств.

Это путешествие является самым лайтовым, – Ярина Квитка

Велопутешественница считает такой способ передвижения интереснее, чем автостопом, поездом или самолетом.

Также она отметила, что это путешествие является даже значительно более лайтовым. Ведь путешественники имели ограничения по странам, а Турция была самой открытой для украинцев из всех мест, куда можно путешествовать.

Мы можем путешествовать 3 месяца, так как не требуется виза,

– пояснила она.

Ранее 99% времени украинцы ночевали в палатках. Сейчас же они время от времени останавливаются у местных велопутешественников. Иногда находятся в отелях, ведь во время путешествия они еще монтируют видео собственного ютуб-канала.

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Сейчас путешественники находятся в Кушадасы, а начали путешествие из города Измир. "Прилетели туда из Львова. Далее двигаемся очень медленно побережьем. Запланированная конечная точка – Адана", – рассказала Ярина Квитка.

Она также отметила, что семья очень хочет пройти какую-то часть Ликийской тропы.

"Но посмотрим, что будет через 3 месяца. Потому что карантин и коронавирусная ситуация в мире резко и по-разному меняется", – подытожила она.

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