Туристы Максим и Вероника Одеты в декабря 2019 года имели билеты на самолет из Лондона в Монреаль в Канаде. Они хотели навестить семью на праздники.

За несколько дней до полета человек увидел, что в билете жены неправильно указано имя. Он обратился в офис компании Lufthansa, сообщает Daily Mail.

Однако там сказали, что можно только купить новый билет стоимостью 916 фунтов стерлингов – это примерно 34 тысячи гривен. Оператором перелета была авиакомпания Air Canada.

Сначала пара не планировала платить еще раз, но потом поняла, что других вариантов нет.

Это было обидно. Моя жена чуть не расплакалась,

- вспомнил Максим Одет.

После возвращения из Канады они подали в суд. И судья вынес приговор в их пользу, так как компания не смогла предоставить никаких доказательств, что ошибка при бронировании была осуществлена именно клиентом, а не сотрудниками организации.

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Авиакомпанию Lufthansa обязали выплатить пассажирам 1058,41 фунтов стерлингов – это около 39 тысяч гривен.