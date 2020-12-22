"У неї були іспити": хлопець здійснив євротур з фото своєї другої половинки – кумедні світлини
Хлопець вирушив у подорож без своєї дівчини, бо у неї були іспити. Проте юнак не розгубився та вирішив взяти світлини своєї другою половинки, щоб та завжди була поряд з ним.
Минулого року Ервін Бур здійснив дорожню подорож. Це був 6-денний євротур до Бельгії, Німеччини, Швейцарії, Італії та Австрії, проїжджаючи найкрасивішими альпійськими дорогами. У його дівчини були іспити, на жаль, вона не могла приєднатися – тому він вирішив надрукувати кілька її фотографій та взяти із собою в подорож. Ервін зробив це, щоб протягом усієї поїздки відчувати дівчину поруч із собою.
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Ось результат його подорожей
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Світлини: Ervin Boer / Instagram
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