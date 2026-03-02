Речь о величественной реке Янцзы. И со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica расскажем о ней подробнее.

Почему Янцзы является одной из важнейших рек планеты?

Длина Янцзы – около 6300 километров, это самая длинная река в Азии. Площадь ее бассейна достигает более 1 миллиона 800 тысяч квадратных километров, а это примерно пятая часть всей территории Китая. Заметим, что Янцзы течет полностью в пределах этой страны.

Сколько людей зависит от этой реки? Здесь даже сосчитать сложно. Непосредственно в бассейне Янцзы проживает почти треть населения Китая, более 400 миллионов человек. Но эта река обеспечивает где-то половину рыбы, которую потребляют во всем Китае, и две трети урожая риса.

Общий вклад регионов экономического пояса Янцзы, а это 11 провинций и муниципалитетов, составляет почти половину ВВП Китая. И это мы еще не упомянули о гигантском проекте переброски воды с юга на север в засушливые регионы, которое обеспечивает там питьевой водой под две сотни миллионов человек.

История Янцзы не менее впечатляет. 2000 лет она служит живой естественной границей между Севером и Югом Китая. Форсировать ее из-за стремительного течения и сложного рельефа чрезвычайно трудно (самая известная на ее берегах – битва в Красных скалах 208 года во времена Трех Царств), поэтому на протяжении нескольких династий река была официальной государственной границей, а еще и культурной.

Янцзы – самая длинная река Азии, и круизы по ней – одни из самых интересных: смотрите видео milosh9k

Самый зрелищный участок Янцзы и самый интересный для туристов (а круизы по этой реке очень популярны и среди китайцев, и для гостей страны) – знаменитый каньон Три Ущелья, где река прорезает горы Ушань. Именно здесь возведена плотина Санься – крупнейшая гидроэлектростанция планеты, которая не только производит фантастическое количество энергии, но и задерживает десятки угрожающих наводнений, спасая миллионы людей от катастроф.

К сожалению, экология Янцзы серьезно страдает, как пишет wwf.org.uk. Стремительная индустриализация, загрязнения и плотность населения давят на экосистему реки десятилетиями. Тем не менее именно здесь, на этой живой границе между Севером и Югом Китаем, между прошлым и будущим, бьется пульс всего Китая

