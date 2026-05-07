Киты ежегодно преодолевают тысячи километров между местами питания и размножения, поэтому такие миграции создают лучшие условия, чтобы их увидеть, пишет The Times. В разных уголках на круизных лайнерах есть высокий шанс их встретить, поэтому такое путешествие точно станет уникальным.

Где можно увидеть китов?

Море Кортеса

Это море у побережья Мексики часто называют настоящим "океаническим аквариумом". Здесь можно встретить различные виды китов, в частности голубых, горбатых, финвалов, кашалотов, а также дельфинов и гринд.

Отдельной особенностью региона является залив Магдалена, где серые киты появляются в мелководных лагунах для рождения потомства. В этот период они часто подплывают очень близко к небольшим лодкам.

Исландия

Это еще одно прекрасное место для наблюдения за китами, особенно летом. Лучшие условия в районе Вестфьордов, где можно увидеть горбатых китов, малых полосатиков и даже косаток.

Кроме китов, в этих водах встречаются тюлени, дельфины и много морских птиц, среди которых тупики и кайры. Иногда даже есть шанс увидеть синего кита – самого большого животного обитателя планеты.

Бискайский залив

Чтобы увидеть китов, не обязательно далеко лететь, поскольку Бискайский залив у побережья Франции и Испании – достаточно перспективное место. Здесь обитает более 30 видов морских млекопитающих, среди которых кашалоты, финвалы, клювоносые киты и гринды.

Во время круизов в этом регионе эксперты ведут лекции о морской фауне, а туристы также могут посетить различные европейские порты.

Азорские острова

Острова, принадлежащих Португалии – это вулканический архипелаг посреди Атлантики, где можно увидеть китов. Особенно здесь часто здесь встречаются кашалоты, а также различные виды дельфинов и китов.

В этом круизе кроме наблюдения за морскими животными, туристы имеют возможность наведаться на острова, где можно погулять и исследовать природу. Маршруты также часто проходят через Мадейру и другие живописные порты с разнообразными природными ландшафтами.

Доминиканская Республика

Залив Самана в Доминиканской Республике – это одно из лучших мест для наблюдения за горбатыми китами в Карибском регионе. Именно зимой сюда мигрируют сотни китов для рождения малышей.

Эта территория является защищенным морским заповедником, поэтому количество лодок здесь ограничено. Однако экскурсия здесь незабываемая, потому что можно увидеть, как киты выпрыгивают из воды, показывают плавники или держатся рядом с детенышами.

Что стоит взять с собой в круиз?

Бинокль является важным аксессуаром во время круиза, который поможет наблюдать еще тщательнее за морскими обитателями и окружающей красотой, пишет Daily Maily.

Кроме этого, туристам стоит взять с собой специальные браслеты от морской болезни, многоразовую бутылку для воды, адаптеры для зарядки, бальзам для губ и другие удобные вещи.

Что нужно знать о круизе для взрослых?

Круизный лайнер Valiant Lady, в путешествие которым отправилась туристка Джои Гадден, признан лучшим в рейтинге World's Best Awards 2025.

На борту Valiant Lady есть разнообразные развлечения, включая рестораны, спа-зоны, концерты, игровые зоны и даже тату-салон, однако некоторые услуги требуют дополнительной оплаты.

Здесь даже предусмотрен спортзал для тех, кто привык заниматься ежедневно спортом. А для любителей острых ощущений есть даже тату-салоны, качели или специальная сетка над водой.