А это значит, что у поклонников есть как минимум несколько суток, чтобы открыть для себя Вену. Так что благодаря материалам visitingvienna.com и не только рассказываем об этом подробнее.

Пока LELÉKA поет на Евровидении, вы успеете увидеть Вену во всей красе: что там смотреть?

70-й песенный конкурс Евровидение, а именно его большой финал, в 2026 году состоится в Вене – впервые с 2015 года, как отмечает wien.info. Непосредственно финальный концерт запланирован на 16 мая в Stadthalle.

Украину представит LELÉKA с песней Ridnym. И если вы решили поддержать ее там лично, то вряд ли избежите возможности исследовать и столицу Австрии. Что же там стоит увидеть прежде всего?

Самая известная архитектурная локация – Стефансдом, то есть величественный готический собор Святого Стефана с Южной башней в 136 метров высотой. Это буквально сердце Вены. Вход в саму церковь бесплатный, в отличие от башни – но те, кто преодолеет 343 ступеньки, увидят действительно невероятную панораму города.

Expedia также советует обязательно осуществить поездку на колесе обозрения, построенном в 1897 году в честь 50-летия вступления на престол императора Франца-Иосифа I. С самой высокой его точки, а речь о 65 метрах, открывается прекрасный вид на город, в частности ратушу, тот самый собор Святого Стефана и Каленберг.

Обратить внимание стоит также на пешеходную улицу Грабен с чумной колонной, где удобно начинать прогулку по старому городу. И куда же без дворцов Габсбургов? Прежде всего это Гофбург – бывшая резиденция австрийских императоров, где есть несколько интересных музеев, например Музей Сиси или Кайзерская Шатцкамера с коронными драгоценностями.

Архитектурные и вкусовые визитки Вены / Фото Olessandr Drukach, 24 Канал

Далее, в нескольких километрах от центра – дворец Шенбрунн, наиболее посещаемый объект Вены, с полусотней залов в стиле рококо и старейшим в мире зоопарком Тиргартен. И, наконец, Бельведер, построенный в 1723 году принцем Савойским, где хранят всемирно известный "Поцелуй" Густава Климта.

Посетите и площадь Марии Терезии, где стоят два симметричных дома – Музей естествознания и Музей истории искусств. И отдельно вспомним обновленный и действительно огромный общественный парк отдыха и развлечений Пратер, где как раз и расположено упомянутое выше легендарное колесо обозрения. В 2025 году здесь открыли еще и новый гиркокат Wiener Looping от Mack Rides.

Не забываем и о кулинарии. Венские кафе – это не просто места для попить кофе, а культурная институция под охраной ЮНЕСКО. Попробуйте торт Захер по оригинальному рецепту кондитерской Demel, венский шницель, который по размеру часто превышает тарелку, и, конечно, вечную классику – Apfelstrudel.

А вечером стоит выйти на набережную Дунайского канала и прогуляться по ней и по невероятно красивым с особым освещением мостам. Особенно в мае, когда здесь полно уличных баров и живой музыки.

Автор статьи в Вене бывал неоднократно, поэтому вот совет из собственного опыта: если вы рассчитываете на определенную сумму, добавьте к ней еще процентов 30. В австрийской столице по украинским меркам дорого, но там настолько все красивое и интересное, что вы гарантированно не сможете удержать себя от дополнительных расходов.

Какие интересные факты стоит знать о других туристических магнитах Австрии?

Грац имеет статус города дизайна ЮНЕСКО благодаря, в частности, музею современного искусства Kunsthaus, который местные ласково называют "Дружественным инопланетянином" за органическую футуристическую форму. А на холме Шлосберг высотой 473 метра там сохранился часовой механизм 1712 года и 175-метровая подземная горка.

Австрийский поселок Гальштат с населением около 800 человек называют прообразом заснеженного города Эренделл из мультфильма Disney "Ледяное сердце". Гальштат также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но один день пребывания здесь обходится путешественнику минимум в несколько сотен только на базовые расходы.