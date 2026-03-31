Когда путешественники планируют поездку в Австрию, чаще всего в списке первых городов стоят Вена и Зальцбург. Но есть один менее известный город, который точно стоит вашего внимания и удивит даже опытного туриста, рассказывает Daily Mail.
Какой австрийский город является идеальным вариантом для отдыха?
Есть другой австрийский город, который идеально подходит для короткой поездки: с прекрасной гастрономией, зелеными парками и даже "дружественным инопланетянином". Грац, второй по величине город Австрии, который долгое время оставался вне внимания туристов. И это удивительно, ведь город невероятно красивый.
Здесь сохранились остатки средневекового замка на холме, живописные барочные дома, церкви и крышные шпили, а вокруг лесистые горы. Старый город Граца украшен разрисованными фасадами и красивой часовой башней, что делает его особенно привлекательным для посетителей.
Перейдя реку Мур, вы попадаете в современный район, который получил статус города дизайна UNESCO. Главная архитектурная изюминка – музей современного искусства Kunsthaus, который местные называют "Дружественный инопланетянин". Здесь выставляют австрийское и международное искусство с 2003 года. Рядом с музеем есть плавающий остров, современные мастерские и магазины с оригинальными изделиями. Грац также известен как гастрономическая столица Австрии.
Какие еще локации стоит посетить в Граце?
- Вид на историческую часовую башню
Не пропустите часовую башню Шлосберга – символ старого Граца с 16 века. Ее колокол старейший в городе, а механизм часов работает с 1712 года, рассказывает Lonely Planet.
- Мавзолей Фердинанда II
Рядом с Grazer Dom – мавзолей Фердинанда II с бирюзовыми куполами и барочными фресками. Красно-мраморный саркофаг хранит останки Марии Баварской. Впечатляющий пример высокого барокко Штирии. Важно: мавзолей закрыт с ноября по март.
- Замковый комплекс Эггенберга
Барочный дворец среди лесистых холмов – шедевр архитектуры с символикой чисел: 365 окон, 31 комната на этаже, более 500 потолочных росписей. Планетный зал и аллегорические фрески очаруют каждого туриста.
Замковый комплекс Эггенберга / фото Википедии
- Вершина Шлоссберга
С холма на высоте 473 метра открывается невероятный вид на город. Добраться можно по лестнице Kriegssteig, туннелями, стеклянным лифтом или фуникулером. Для любителей адреналина можно попробовать 175-метровую подземную горку.
- Grazer Dom
Готично-барочный собор 15 века с мраморным алтарем, старинными фресками и двойной винтовой лестницей Burgtor.
- Штирийская оружейная мастерская
Landeszeughaus – это самый большой исторический арсенал в мире с 32 000 экспонатов: сабли, мечи, альебарды, доспехи для людей и лошадей. Экскурсии на английском в 12:30 ежедневно (кроме понедельника), но места лучше бронировать заранее.
Внутри Landeszeughaus / фото TripAdvisor
