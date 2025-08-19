В 2024 году вокзал получил престижную премию в области архитектуры и дизайна Prix Versailles. Именно тогда его признали самым красивым для пассажиров в мире пассажирский в мире, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Обратите внимание Среди туманных гор: где в мире курсирует поезд, что на высоте пересекает четыре климатические зоны

Где расположен самый красивый железнодорожный вокзал в мире?

Железнодорожная станция Шафберг расположена на одноименной горной вершине в Австрии. Именно ее назвали самой красивой в мире в прошлом году.

Покататься на знаменитом красно-белом поезде, курсирующем туда, является мечтой многих туристов. Хотя поезд преодолевает расстояние в 5,85 километра, а путешествие занимает 35 минут, перепад высот – значительный.

Путешествие начинается со станции в городке Санкт-Вольфганг. Через 470 метров путь пересекает провинциальную границу между Зальцбургом и Верхней Австрией. Далее поезд поднимается по горной местности между пышными полями и зелеными лесами.



Поезд на пути к станции Шафберг / Фото 5 Schätze

Через 2,7 километра поезд достигает высоты 1015 метров над уровнем моря, где можно увидеть озеро Вольфгангзее во всей его красе. Примерно через 3 километра есть остановка, где высота составляет уже 1364 метра.

На последнем участке маршрута поезд курсирует среди скал и проходит через два тоннеля. Место назначения – станция на высоте 1732 метра. Оказавшись там, туристы могут полюбоваться одной из самых красивых горных панорам Австрии.



Железнодорожный вокзал расположен на одной из вершин / Фото 5 Schätze

Железной дороге уже более ста лет, а точнее сто тридцать два, ведь открыли ее еще в 1893 году. Над строительством работали около 350 работников. Несмотря на суровые горные условия, железную дорогу открыли через год после начала работ.