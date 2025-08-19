Эта живописная страна не является популярным туристическим направлением, но может похвастаться потрясающими пейзажами и спокойной атмосферой. Эта небольшая страна расположена между Швейцарией и Австрией, пишет 24 Канал со ссылкой на Exspress.

Смотрите также Эти жуткие заброшенные села Европы как будто застыли во времени

Куда поехать на отдых в Европе?

С площадью всего 160,5 километра квадратных, она является одной из самых маленьких стран мира, но, несмотря на свои размеры, ее красота делает отдых здесь незабываемым.

Лихтенштейн – это скрытая жемчужина Европы жемчужина Европы, которую люди часто обходят вниманием.



Лихтенштейн / Фото Pexels

Его столица, Вадуц, является домом для королевской семьи и предлагает уникальное сочетание современности и традиций страны. Эта живописная страна славится альпийскими пейзажами, средневековыми замками и яркой культурной жизнью.

По данным Statista, страну ежегодно посещает чуть более, чем 100 000 туристов.

Одно из мест, которое обязательно стоит посетить, – это замок Вадуц. Он был построен около 700 лет назад и является популярным местом среди туристов.

Если вы любите приключения, то еще одно место, которое стоит посетить, – это Sareis Chairlift, с которого открывается невероятный вид на окружающие пейзажи. С вершины подъемника можно увидеть Австрию.



Лихтенштейн / Фото Pexels

Если вы ищете страну, которая располагается далеко от туристических маршрутов, Лихтенштейн является уникальным местом.