Ця мальовнича країна не є популярним туристичним напрямком, але може похвалитися приголомшливими пейзажами та спокійною атмосферою. Ця невелика країна розташована між Швейцарією та Австрією, пише 24 Канал з посиланням на Exspress.

Куди поїхати на відпочинок у Європі?

З площею всього 160,5 кілометра квадратних, вона є однією з найменших країн світу, але, попри свої розміри, її краса робить відпочинок тут незабутнім.

Ліхтенштейн – це прихована перлина Європи, яку люди часто оминають увагою.



Ліхтенштейн / Фото Pexels

Його столиця, Вадуц, є домівкою для королівської родини та пропонує унікальне поєднання сучасності та традицій країни. Ця мальовнича країна славиться альпійськими пейзажами, середньовічними замками та яскравим культурним життям.

За даними Statista, країну щорічно відвідує трохи більше, аніж 100 000 туристів.

Одне з місць, яке обов'язково варто відвідати, – це замок Вадуц. Він був побудований близько 700 років тому та є популярним місцем серед туристів.

Якщо ви любите пригоди, то ще одне місце, яке варто відвідати, – це Sareis Chairlift, з якого відкривається неймовірний вид на навколишні краєвиди. З вершини підйомника також можна побачити Австрію.



Ліхтенштейн / Фото Pexels

Якщо ви шукаєте країну, яка розташовується далеко від туристичних маршрутів, Ліхтенштейн є унікальним місцем.