У 2024 році вокзал отримав престижну премію в галузі архітектури та дизайну Prix Versailles. Саме тоді його визнали найкрасивішим для пасажирів у світі пасажирський у світі, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Де розташований найгарніший залізничний вокзал у світі?

Залізнична станція Шафберг розташована на однойменній гірській вершині в Австрії. Саме її назвали найкрасивішою у світі минулого року.

Покататися на знаменитому червоно-білому потягу, що курсує туди, є мрією багатьох туристів. Хоча потяг долає відстань у 5,85 кілометра, а подорож займає 35 хвилин, перепад висот – значний.

Мандрівка починається зі станції в містечку Санкт-Вольфганг. Через 470 метрів колія перетинає провінційний кордон між Зальцбургом та Верхньою Австрією. Далі потяг підіймається гірською місцевістю між пишними полями та зеленими лісами.



Потяг на шляху до станції Шафберг / Фото 5 Schätze

Через 2,7 кілометра поїзд сягає висоти 1015 метрів над рівнем моря, де можна побачити озеро Вольфгангзее у всій його красі. Приблизно за 3 кілометри є зупинка, де висота становить вже 1364 метри.

На останній ділянці маршруту потяг курсує серед скель та проходить через два тунелі. Місце призначення – станція на висоті 1732 метри. Опинившись там, туристи можуть помилуватися однією з найкрасивіших гірських панорам Австрії.



Залізничний вокзал розташований на одній із вершин / Фото 5 Schätze

Залізниці вже понад сто років, а точніше сто тридцять два, адже відкрили її ще у 1893 році. Над будівництвом працювали близько 350 працівників. Попри суворі гірські умови, залізницю відкрили через рік після початку робіт.