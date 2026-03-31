Коли мандрівники планують поїздку в Австрію, найчастіше у списку перших міст стоять Відень та Зальцбург. Але є одне менш відоме місто, яке точно варте вашої уваги і здивує навіть досвідченого туриста, розповідає Daily Mail.

Яке австрійське місто є ідеальним варіантом для відпочинку?

Є інше австрійське місто, яке ідеально підходить для короткої поїздки: з чудовою гастрономією, зеленими парками і навіть "дружнім інопланетянином". Грац, друге за величиною місто Австрії, яке довгий час залишалося поза увагою туристів. І це дивно, адже місто неймовірно красиве.

Атмосфера міста: дивитись відео

Тут збереглися залишки середньовічного замку на пагорбі, мальовничі барокові будинки, церкви та дахові шпилі, а навколо лісисті гори. Старе місто Граца прикрашене розмальованими фасадами та красивою годинниковою вежею, що робить його особливо привабливим для відвідувачів.

Перейшовши річку Мур, ви потрапляєте в сучасний район, який отримав статус міста дизайну UNESCO. Головна архітектурна родзинка – музей сучасного мистецтва Kunsthaus, який місцеві називають "Дружній інопланетянин". Тут виставляють австрійське та міжнародне мистецтво з 2003 року. Поруч з музеєм є плаваючий острів, сучасні майстерні та крамниці з оригінальними виробами. Грац також відомий як гастрономічна столиця Австрії.

Які ще локації варто відвідати у Граці?

Вид на історичну годинникову вежу

Не пропустіть годинникову вежу Шлосберга – символ старого Граца з 16 століття. Її дзвін найстаріший у місті, а механізм годинника працює з 1712 року, розповідає Lonely Planet.

Годинникова вежа: дивитись відео

Мавзолей Фердинанда II

Поруч із Grazer Dom – мавзолей Фердинанда II з бірюзовими куполами та бароковими фресками. Червоно-мармуровий саркофаг зберігає рештки Марії Баварської. Вражаючий приклад високого бароко Штирії. Важливо: мавзолей закритий з листопада по березень.

Замковий комплекс Еггенберга

Бароковий палац серед лісистих пагорбів – шедевр архітектури з символікою чисел: 365 вікон, 31 кімната на поверсі, понад 500 стельових розписів. Планетна зала і алегоричні фрески зачарують кожного туриста.

Замковий комплекс Еггенберга / фото Вікіпедії

Вершина Шлоссберга

З пагорба на висоті 473 метри відкривається неймовірний вид на місто. Дістатися можна сходами Kriegssteig, тунелями, скляним ліфтом або фунікулером. Для любителів адреналіну можна спробувати 175-метрову підземну гірку.

Grazer Dom

Готично-бароковий собор 15 століття з мармуровим вівтарем, старовинними фресками та подвійними гвинтовими сходами Burgtor.

Штирійська зброярня

Landeszeughaus – це найбільший історичний арсенал у світі з 32 000 експонатів: шаблі, мечі, альебарди, обладунки для людей і коней. Екскурсії англійською о 12:30 щодня (крім понеділка), але місця краще бронювати заздалегідь.

Всередині Landeszeughaus / фото TripAdvisor

