Ця країна гармонійно поєднує в собі атмосферність, природу, красу, історичні пам’ятки та гастрономічні враження, пише The Times. Кожен куточок Італії створений для романтики – від сонячного Амальфійського узбережжя до красивих озер на кшталт озера Комо.

Куди поїхати закоханим в Італії?

Венеція, Венето

Це місце найромантичніше в Італії. Експерти радять побачити базиліку Святого Марка, зробити селфі на Мості Зітхань та прокататися на водному таксі.

У Венеції варто завітати в історичне кафе "Флоріан" на капучино, а на вечір забронювати ресторан на терасі палацу Грітті. А ще рекомендовано покататися на нічній гондолі. Таке задоволення є дорогим, але неймовірно романтичним.

Італійські озера

Одним з найулюбленіших місць багатьох закоханих є озеро Комо. З обох боків воно оповите розкішними віллами та готелями високого класу. Тут варто доїхати в чарівне містечко Белладжіо й насолодитися краєвидами з пагорбів.

Озеро Маджоре відоме своїми садами та островом Пескаторі. Озеро Орта доволі спокійне, але не менш романтичне. Ця локація ще не заповнена туристами, тому можна отримати чудову можливість опинитися майже наодинці на острові Сан-Джуліо.

Амальфійське узбережжя

Ця локація для багатьох стала справжньою мрією. Узбережжя відоме вражаючими краєвидами та гламурною атмосферою. Експерти зазначають, що Костієра-Амальфітана – чудове місце для медового місяця.

Туристи тут можуть скористатися місцевим поромним сполученням, щоб дістатися до прибережних міст, таких як Позітано чи Салерно.

Рим, Лаціо

Рим – одне з найромантичніших місць у світі. Тут історія легко поєднується з повсякденним життям. Закоханим радять відвідати Колізей, знаменитий фонтан Треві, базиліку Святого Петра та Віллу Боргезе.

Також знайдіть час, щоб прогулятися вуличками Трастевере, випити італійський апероль шприц та піднятися на пагорб Джаніколо, щоб помилуватися заходом сонця.

Окрім того, у 2026 році рекомендується відвідати місто Матера в Італії, що є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, пише Travel Off Path. Сучасна Матера стала улюбленою локацією для кінематографістів. Саме у цьому місті знімали "Страсті Христові" Мела Гібсона.

За словами мандрівників, це місто має всі шанси знову опинитися в центрі уваги у 2026 році та закріпити за собою статус одного з найунікальніших туристичних напрямків Європи.

Що ще варто знати туристам?