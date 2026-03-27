Вони справді вражають, оскільки на цих локаціях неймовірної краси природа та вода, пише Euronews. Для багатьох туристів саме чистота узбережжя стає вирішальним фактором під час вибору місця відпочинку.

Які пляжі вважаються найчистішими?

Перше місце цього року посів пляж Ісла Пасьон у Мексиці. До цього відокремленого острова можна дістатися човном з Косумель. Локація приваблює всіх любителів снорклінгу. Тут можна плавати серед коралових рифів та навіть зустріти скатів, а ще – побачити місця гніздування морських черепах.

Друге місце у світі та перше у Європі зайняв пляж Елафонісі на острові Крит. Його візитівкою є ніжний рожевий пісок, який утворився з подрібнених мушель. Це місце є ідеальним для сімейного відпочинку завдяки мілким лагунам. Глибша вода вже більше підходить для плавання й підводного світу.

Це місце настільки красиво виглядає, особливо в сонячну погоду, що стає мрією для багатьох. Чимало туристів насправді хочуть побувати на пляжі з рожевим піском.

Третю сходинку посіла лагуна Балос. Туристів сюди приваблює кришталево чиста бірюзова вода та мальовничі скелі. На пляжі є базова інфраструктура, проте тут дещо складний спуск до моря й можлива вітряність. Сюди можна дістатися поромом з порту Кіссамос.

До десятки найкращих та найчистіших пляжів увійшли Прайя-да-Фалезія в регіоні Алгарве – відома високими скелями охристого кольору, а також Ла-Пелоза і Сардинія.

До вже звичного щорічного рейтингу найкращих пляжів додалися ще й унікальні, де зібрані місця з особливою природою – від колоній пінгвінів до узбережжя з видом на античні пам’ятки.

Які є найунікальніші пляжі у світі?

Перше місце зайняв пляж Боулдерс у Південній Африці. Він відомий колонією африканських пінгвінів, за якими можна спостерігати в природному середовищі.

Друге місце посів острів Ізола-Белла поблизу Сицилії. Сюди можна дістатися вузькою піщаною стежкою під час відпливу, а особливим місцем тут робить вид на античний театр у Таорміні.

Третю позицію посів пляж Бамбург у Нортумберленді. Тут можна насолоджуватися довгими прогулянками вздовж широкої смуги білого піску.

Яка країна є ідеальною для морської відпустки?

Португалія пропонує різноманітний відпочинок: пляжі Алгарве, скелясті береги Мадейри та велосипедні маршрути долиною Дору, пише Daily Mail. Туристи можуть насолоджуватися як активним, так і спокійним відпочинком, включаючи дегустацію вина та прогулянки по історичних містах.

