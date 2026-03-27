Українка, яка живе на Мадейрі і веде блог @viktoriia_madeira, склала ідеальний маршрут від південно-східної до північної частини Мадейри з нетиповими, але дуже красивими локаціями.

Маршрут Мадейрою: куди поїхати і що побачити на острові?

1. Стартовою локацією маршруту є місто Машіку. Більшість пляжів на Мадейрі мають чорний вулканічний пісок, а з золотим піском – тут всього декілька, і саме в Машіку найкращий. Українка радить розпочати день на спокійному місцевому пляжі, куди золотий пісок привезли з Марокко, та прогулятися набережною міста.

2. Після того прямуйте на оглядовий майданчик Pico do Facho. Звідси відкривається панорама на саме місто, океан та злітно-посадкову смугу.

3. З Машіку вирушайте на схід острова – оглядовий майданчик Miradouro do Calhau da Furna do Bode з фантастичними краєвидами на скелі та Атлантичний океан. Насправді у східній частині острова дуже багато видовищних оглядових майданчиків, тому можете провести тут більше часу і знайти ще декілька вражаючих місць.

4. Далі прямуємо на північ острова – у дуже затишне містечко Porto da Cruz з панорамною прогулянковою зоною вздовж океану. У місті працює завод з виготовлення рому і портвейну, вхід у нього безкоштовний. Поруч є крамниця де можна придбати ті самі ром і портвейн.

5. Наступна зупинка особливо сподобається фанатам "Формули 1" – це картинг у Фаялі. За словами українки, це найгарніший трек, який вона бачила у своєму житті. Тут є відкритий картинг-трек з фантастичними видами на зелені гори. Траса використовується для локальних тренувань і змагань, але також доступна для відвідувачів.

6. Далі можна піднятися на оглядовий майданчик Miradouro do Guindaste. Тут є скляна платформа і драматичні види на скелі та океан. Наразі майданчик закритий на реконструкцію, але радимо перевіряти інформацію, адже у період вашої подорожі його можуть вже відкрити.

7. Ще одне особливе місце на острові – це Тематичний парк Мадейри. Тут є традиційні будиночки з солом'яними дахами, зони для відпочинку та прогулянок. Особливо красиво у парку у період цвітіння гортензій. Як зазначено на сайті Visit Madeira, тематичний парк Мадейри – це рекреаційний простір, метою якого є популяризація культури та традицій Мадейри. Відкрили його у місті Сантана ще у 2004 році.

Тематичний парк Мадейри / Фото Vava Cadima

8. Далі їдьте до Rocha do Navio, але обов'язково на навігаторі поставте точку канатної дороги – так ви потрапите на місце, звідси відкривають дивовижні краєвиди на океан і гори.

Завершити цей маршрут українка радить в ресторані місцевої кухні та обов'язково замовити традиційну страву Мадейри – ешпетаду (аналог шашлику). Ось два заклади на вибір, де дуже смачно: Restaurante a Chave та Cabo-Aereo Cafe.

