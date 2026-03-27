Украинка, которая живет на Мадейре и ведет блог @viktoriia_madeira, составила идеальный маршрут от юго-восточной до северной части Мадейры с нетипичными, но очень красивыми локациями.

Маршрут по Мадейре: куда поехать и что увидеть на острове?

1. Стартовой локацией маршрута является город Машику. Большинство пляжей на Мадейре имеют черный вулканический песок, а с золотым песком – здесь всего несколько, и именно в Машику наилучший. Украинка советует начать день на спокойном местном пляже, куда золотой песок привезли из Марокко, и прогуляться по набережной города.

2. После того направляйтесь на смотровую площадку Pico do Facho. Отсюда открывается панорама на сам город, океан и взлетно-посадочную полосу.

3. С Машику отправляйтесь на восток острова – смотровая площадка Miradouro do Calhau da Furna do Bode с фантастическими видами на скалы и Атлантический океан. На самом деле в восточной части острова очень много зрелищных смотровых площадок, поэтому можете провести здесь больше времени и найти еще несколько впечатляющих мест.

4. Далее направляемся на север острова – в очень уютный городок Porto da Cruz с панорамной прогулочной зоной вдоль океана. В городе работает завод по изготовлению рома и портвейна, вход в него бесплатный. Рядом есть магазин где можно приобрести те самые ром и портвейн.

5. Следующая остановка особенно понравится фанатам "Формулы 1" – это картинг в Фаяле. По словам украинки, это самый красивый трек, который она видела в своей жизни. Здесь есть открытый картинг-трек с фантастическими видами на зеленые горы. Трасса используется для локальных тренировок и соревнований, но также доступна для посетителей.

6. Далее можно подняться на смотровую площадку Miradouro do Guindaste. Здесь есть стеклянная платформа и драматические виды на скалы и океан. Сейчас площадка закрыта на реконструкцию, но советуем проверять информацию, ведь в период вашего путешествия ее могут уже открыть.

7. Еще одно особое место на острове – это Тематический парк Мадейры. Здесь есть традиционные домики с соломенными крышами, зоны для отдыха и прогулок. Особенно красиво в парке в период цветения гортензий. Как указано на сайте Visit Madeira, тематический парк Мадейры – это рекреационное пространство, целью которого является популяризация культуры и традиций Мадейры. Открыли его в городе Сантана еще в 2004 году.

Тематический парк Мадейры / Фото Vava Cadima

8. Далее езжайте в Rocha do Navio, но обязательно на навигаторе поставьте точку канатной дороги – так вы попадете на место, отсюда открывают удивительные виды на океан и горы.

Завершить этот маршрут украинка советует в ресторане местной кухни и обязательно заказать традиционное блюдо Мадейры – эшпетаду (аналог шашлыка). Вот два заведения на выбор, где очень вкусно: Restaurante a Chave и Cabo-Aereo Cafe.

