Украинка Виктория, которая живет на Мадейре и ведет блог в тиктоке под ником @viktoriia_madeira, назвала 5 своих любимых смотровых площадок на острове, с которых открываются лучшие виды.

Какие смотровые площадки на Мадейре советует посетить украинка?

На пятом месте – Pico do Facho.

С этой смотровой площадки в Машику открывается удивительный вид на город и взлетно-посадочную полосу. Перед тем как планировать поездку, стоит проверить на Flightradar24, когда будут взлетать или садиться самолеты, чтобы подстроить свой визит.

Наблюдать за самолетами на фоне синего океана – настоящее наслаждение. На площадке есть зона для барбекю, поэтому здесь можно провести целый день, любуясь красотой.

На четвертом месте – Miradouro Da Boa Morte.

Эта площадка не очень популярна среди туристов, поэтому здесь обычно мало людей, тишина и идеальная атмосфера.

Когда я впервые сюда приехала, у меня буквально перехватило дыхание. Было ощущение, будто я стою на краю света,

– рассказала Виктория.

Если повезет с погодой, то здесь можно увидеть очень красивый закат.

На третьем месте – Miradouro Da Eira Do Serrado.

Площадка расположена в 30 минутах от Фуншала и открывает сказочный вид на горы и Долину монахинь с интересной историей. В 1566 году французские пираты напали на Фуншал и устроили погром. Монахини из монастыря Святой Клары сбежали в горы, чтобы укрыться от захватчиков. Именно поэтому сегодня это место называют Долиной монахинь.



Вид на Долину монахинь на Мадейре / Фото Ela

На втором месте – Rocha do Navio.

Это одна из любимых смотровых площадок Виктории. Здесь открываются драматические океанские пейзажи, а также есть канатная дорога, по которой можно спуститься вниз к дикому пляжу.

Ресурс Our Madeira советует заранее решить, пойдете ли вы пешком, или будете подниматься по канатной дороге на Rocha do Navio, чтобы правильно одеться. Также важно проверить часы работы подъемника, которые отличаются в зависимости от сезона.

На первом месте – Miradouro De Sao Cristovao.

На первое место украинка поставила одну из самых известных и красивых смотровых площадок на Мадейре. Это место настолько красивое, что его сложно описать словами – его просто надо увидеть. На площадке есть заведение, в котором можно выпить кофе или коктейль, чтобы еще дольше наслаждаться прекрасными видами.

