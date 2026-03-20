Украинка Анна Кейбало призналась, что сама верила во многие мифы о Японии, а смогла развеять их только, когда приехала в эту страну. Девушка была удивлена, что кое-что здесь оказалось совсем не таким, как часто рассказывают.

Какие мифы о Японии опровергла украинка?

Суперплавные поезда. Многие из нас слышали, что скоростные поезда в Японии едут настолько плавно, что даже монетка, которую поставить на стол ребром, не упадет. Анна проверила эту информацию и заявила, что все это ложь – монетка не простояла даже секунды. Поездом действительно не кидает в разные стороны, но вибрации и движение все равно ощущаются.

Вагоны только для женщин. Распространенное мнение, что в Японии есть вагоны исключительно для женщин. Так, они действительно существуют, только вот ездят в них не только женщины. Утром людей очень много, и всем надо добраться до своего места назначения, поэтому в вагонах для женщин часто можно увидеть мужчин.

Космические цены. Многие туристы боятся ехать в Японию, потому что думают, что оставят там все свои деньги. Но по словам Анны, Япония не настолько дорогая, как о ней рассказывают.

Цены в кафе и ресторанах дешевле в 2 – 3 раза, чем в Украине, а тем более в Европе. Аренда жилья стоит почти так же, как и везде. Билет на скоростной поезд стоит 4 тысячи гривен. Это ты при том, что поезд преодолевает 500 километров всего за 2,5 часа.

В Украине я тоже трачу 4 тысячи гривен на дорогу в 800 километров и еду 15 часов,

– рассказала путешественница.

Кстати, пользователи Reddit советуют выбирать жилье в Японии дальше от центра, но возле станции метро. Так вы быстро сможете добраться в любое место и не будете переплачивать.

