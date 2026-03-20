Українка Анна Кейбало зізналася, що сама вірила у багато міфів про Японію, а змогла розвіяти їх лише, коли приїхала у цю країну. Дівчина була здивована, що дещо тут виявилося зовсім не таким, як часто розповідають.

Читайте також Скільки коштує відпочинок на Балі у 2026 році: українка розсекретила ціну

Які міфи про Японію спростувала українка?

Суперплавні потяги. Багато хто з нас чув, що швидкісні потяги у Японії їдуть настільки плавно, що навіть монетка, яку поставити на стіл ребром, не впаде. Анна перевірила цю інформацію і заявила, що все це брехня – монетка не простояла навіть секунди. Потягом дійсно не кидає в різні боки, але вібрації та рух все одно відчуваються.

Вагони тільки для жінок. Поширена думка, що у Японії є вагони виключно для жінок. Так, вони справді існують, тільки от їздять в них не лише жінки. Зранку людей дуже багато, і всім треба добратися до свого місця призначення, тож у вагонах для жінок часто можна побачити чоловіків.

Космічні ціни. Багато туристів бояться їхати у Японію, бо думають, що залишать там всі свої гроші. Та за словами Анни, Японія не настільки дорога, як про неї розповідають.

Ціни у кафе та ресторанах дешевші у 2 – 3 рази, ніж в Україні, а тим більше в Європі. Оренда житла коштує майже так само, як і всюди. Квиток на швидкісний потяг вартує 4 тисячі гривень. Це ти при тому, що потяг долає 500 кілометрів всього за 2,5 години.

В Україні я теж витрачаю 4 тисячі гривень на дорогу у 800 кілометрів і їду 15 годин,

– розповіла мандрівниця.

До речі, користувачі Reddit радять обирати житло в Японії далі від центру, але біля станції метро. Так ви швидко зможете добратися у будь-яке місце і не будете переплачувати.

Українка розповіла всю правду про Японію: відео

Як побачити Японію, якщо нема багато грошей?

Ми нещодавно писали про 3 поради, які допоможуть туристам зекономити під час перебування у Японії.