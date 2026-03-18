Daily Mail дало три поради для туристів, які збираються у Японію і не хочуть залишити там весь свій гаманець.

Як туристам зекономити у Японії?

1. Транспорт

Якщо ви зібралися досліджувати різні міста та регіони Японії, то найвигідніше купити JR Pass на 7 днів. Він коштує близько 15 тисяч гривень, але ця вартість покриває необмежений проїзд більшістю маршрутів японської залізниці, швидкісними поїздами "Сінкансен" та багатьма автобусами і поромами. Це ідеально, щоб дослідити країну і дешевше, ніж щоразу купувати квиток.

2. Проживання

Ця порада може здивувати, але у Японії вигідніше не бронювати житло за кілька місяців до поїздки, а робити це в останню хвилину – тоді, коли ви вже прибули у країну. Бронювання з-за кордону зазвичай дорожче.

3. Недорогі місця у Японії

У 2024 році Кіото відвідали майже 11 мільйонів туристів, що у понад вдвічі більше, ніж рік до того. Туристичних міст у Японії дуже багато, а ціни у них, ясна річ, завищені. Щоб не переплачувати у "туристичних пастках", краще обирати не такі популярні міста. Наприклад, Нару. У цьому місті теж є багато храмів, автентична атмосфера і близько тисячі священних оленів, які гуляють у місцевому парку.

Хіросіму, острів Міядзіма, гарячі джерела Хаконе та Окінаву також варто додати до свого маршруту.

До речі, у Японії треба багато гуляти пішки, адже саме тоді країна найкраще розкривається. Так туристи можуть натрапити на місця, які не зазначені у туристичних путівниках, і відчути справжню атмосферу цієї країни.

А що радять туристи тим, хто зібрався у Японію?

Користувачі форуму Reddit, які вже побували у Японії, дали поради для тих, хто тільки збирається побачити цю країну.

обирати хостел, а не готель;

зробити обід основним прийомом їжі, адже саме на обід в японських закладах є дешеві пропозиції;

уникати таксі;

обирати житло далі від центру, але біля станції метро;

на вечерю купувати готову їжу у супермаркетах, бо її продають зі знижкою.



Які важливі правила про життя в Японії треба знати?

Японська культура дуже відрізняється від західної. Перед тим як їхати у цю країну, важливо дізнатися, яких правил дотримуються місцеві мешканці, щоб не здаватися невігласом. Перш за все, туристи мають знати, що у Японії не заведено говорити телефоном у громадському транспорті. Вважається, що це заважає іншим пасажирам.

Крім того, не можна їсти, ідучи – якщо ви купили страву на виніс, то підшукайте лавку, щоб її з'їсти. Ще одне незвичне правило – ніколи не залишайте чайові.