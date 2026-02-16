Щоб не потрапити в незручну ситуацію і не образити місцевих, варто заздалегідь розібратися, що можна і не можна робити мандрівникам у Японії. Lonely Planet поділився коротким гідом із негласних правил, які допоможуть почуватися впевнено та з повагою зануритися в японську культуру

Що треба знати туристам про Японію?

1. Не блокуйте рух транспорту, щоб зробити фотографії. Вулиці в Японії дуже вузькі, а стояння посеред дороги може призвести до аварії.

2. Не вживайте алкоголь на вулиці або перед магазинами. У районі Сібуя в Токіо заборонено пити алкогольні напої на вулиці з 18:00 до 05:00, хоча штрафу за порушення немає.

3. За куріння на вулиці передбачений штраф у розмірі 1000 – 5000 єн (280 – 1400 гривень). Курити у Японії можна лише у спеціально відведених місцях.

4. Якщо ви купили їжу на виніс, то знайдіть лавку чи найближчий парк, оскільки в Японії не заведено їсти під час ходьби.

5. Носіть із собою готівку, оскільки деякі магазини і ресторани не приймають оплату карткою.

6. Якщо ви застудилися, то обов'язково одягніть маску. Частий кашель і чхання у людини без маски вважається моветоном, особливо – в переповненому громадському транспорті.

7. У магазині обов'язково перепитайте людей, чи стоять вони у черзі. Обходити чергу вважається дуже неввічливо.

8. У метро треба триматися з правильного боку ескалатора. Річ у тому, що в Токіо люди зазвичай шикуються з лівого боку, залишаючи праву сторону відкритою, в Осаці та Кіото – все навпаки. Дивіться, де стоять люди і дотримуйтеся їхньої схеми.

9. У швидкісних поїздах навіть для негабаритного багажу обов'язково треба бронювати місце. За порушення цього правила доведеться заплатити штраф 1000 єн (280 гривень).

10. У потягах не можна розмовляти дуже голосно. Ба більше, навіть спілкування телефоном вважається неввічливим – японці обожнюють тишу.

11. Перед тим, якщо заходите в храм чи інше святе місце, слід помити руки і прополоскати рот в очищувальній ванні. До слова, спльовувати у ванночку заборонено.

12. Не будьте настирливими, якщо офіціант відмовляється від чайових. Взагалі в Японії не заведено давати чайові – гроші можна залишити у скриньці для пожертв.

Черга з людей у Токіо / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! У Японії вулиці не мають назв. Як пише Japan tourist tips, японська система адресації кардинально відрізняється від тієї, яка існує у більшості країн світу. Тут адреса готелю чи ресторану складатиметься не зі слів, а з номерів. Через це туристам може бути складно орієнтуватися у місцевості. Щоправда, історичні вулиці у великих містах мають назву.

Чому в Японії скасували популярний фестиваль?

У Японії скасували щорічний Фестиваль цвітіння сакури у парку Аракураяма Сенген з видом на гору Фудзі. Річ у тому, що масовий наплив туристів заважає місцевим мешканцям. Деякі недобросовісні туристи проникають у будинку, щоб потрапити в туалет або насмітити у саду. Тихе життя людей у цьому регіоні перетворюється на справжнє випробування, тож місцева влада вирішила не проводити фестиваль.