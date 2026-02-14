Уже за місяць у Європі стартує найкрасивіший сезон для подорожей. Тревел-блогерка @jane.prorvina назвала свої улюблені локації, які варто побачити саме весною.

Європа весною: куди варто спланувати подорож?

За словами досвідченої мандрівниці, напрямок номер один – це північ Італії. У березні в Мілані квітнуть магнолії, а в травні цвітуть півонії на полі Giardini Visconte. Усього за годину від Мілану розташована ще одна неймовірна локація – озеро Комо, яке в середині квітня перетворюється на місце з мультика про принцес. Квітучі сади біля розкішних вілл, сакури, пишні гліцинії і вид на озеро – роблять весну найкращим часом, щоб відвідати Комо.

Мандрівниця радить випити кави в ресторані під цвітіннями та орендувати човен, щоб подивитися на всю цю весняну красу з озера. До речі, щоб керувати ним ліцензія не потрібна, але варто бути готовим, що у стані спокою ним добряче хитає.

Ще один напрямок, куди варто спланувати подорож, – це острів Мадейра. Весна – це найзеленіший сезон на острові. Водоспади найбільш повноводні, можна побачити як квітнуть ніжні жакаранди і багато гуляти стежками острова. До речі, весною людей на Мадейрі не так багато, як влітку.

Материкова Португалія – це теж хороша ідея. У Лісабоні у травні теж можна побачити, як квітнуть жакаранди. Як пише Discover Portugal, у цей період в місті вже достатньо тепло, тож можна навіть скупатися в морі. Водночас прогулянки містом комфортніші, бо ще нема літньої спеки.

Одне з найкрасивіших місць – це долина гори Les Pleiades. Ця маловідома локація у Швейцарії перетворюється на справжню альпійську мрію, де вкінці травня квітнуть нарциси. Якщо ви вже тут, то обов'язково відвідайте бабаків у Saas-Fe. У цей період вони якраз прокидаються від зимової сплячки.

Мандрівниця розповіла, куди поїхати у Європі весною: відео

Які ще цікаві місця варто відвідати?