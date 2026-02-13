Українка Марія, яка подорожує і веде свій блог @marimariiiiiiia, розповіла, що під час поїздки на Сицилію знайшла для себе справжню знахідку – місто Таорміна.
Чим Таорміна так сподобалася українці?
Основною локацією Марії на Сицилії була Катанія, але всього за годину їзди вона потрапила у Таорміну – місто на скелі над морем. Квиток на автобус коштував 8,5 євро і це точно того вартувало.
Таорміна – це мальовниче італійське містечко з вузькими вуличками з видом на море і вулкан, величезним амфітеатром та колоритною атмосферою. Вхід у амфітеатр коштує 16 євро, а за 10 євро можна спуститися на підйомнику до мальовничого острова з екзотичною природою Isola Bella. Щоб потрапити на острів, який є природним музеєм, потрібно заплатити 6 євро.
Місто не дешеве, але дуже гарне. Сюди однозначно варто приїхати,
– наголосила українка.
Що подивитися і чим зайнятися у Таорміні?
Експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet назвали найкращі розваги у Таорміні. Найперше вони радять прокататися на канатній дорозі, з якої відкривається неймовірний краєвид на всю місцевість. Найкращий пляж у місті – Лідо-Маццаро. Його обов'язково треба відвідувати, адже колись тут відпочивали лише голлівудські зірки.
Традиційний сицилійський сніданок – це граніта і бріош. Його варто скуштувати у легендарному ресторані Bam. Після того можна відправитися на площу Piazza IX Aprile, яка оточена старовинними храмами і будинками з вигадливими фасадами.
Ще одне мальовниче місце – Villa Comunale di Taormina. Влітку тут можна сховатися від спеки за високими деревами, випити кави і просто посидіти в тиші.
Амфітеатр у Таорміні / Фото Depositphotos
