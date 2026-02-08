Українка Анастасія живе у Бухаресті і веде блог @anastasiia.bucharest про життя у цьому місті. В одному з відео вона детально розповіла про свої улюблені місця у Бухаресті. Це точно стане в пригоді тим, хто планує поїздку у столицю Румунії.

Які місця у Бухаресті радить відвідати українка?

Парк Чішміджіу – обов'язкова до відвідин локація у Бухаресті. Парк є найстарішим і одним з найкрасивіших у Румунії. За словами Анастасії, він красивий у будь-яку пору року – взимку можна покататися на ковзанах на озері, а влітку врятуватися від спеки між деревами та поплавати на човні. Це місце – справжній оазис посеред великого міста. Тут є різні рослини, красиві лавочки з різьбою, лебеді й качки на озері тощо.

На каву варто завітати в одну з кав'ярень престижного історичного району Котрочень. Як пише "Хмарочос", Котрочень забудований віллами довоєнного та міжвоєнного періоду переважно у неороманському стилі й артдеко. Кожен будинок тут абсолютно унікальний – архітектура не повторюється. Усі вілли потопають у цвіті магнолій, а фасади заплетені в'юнкими рослинами.

Улюблена кав'ярня Анастасії у цьому районі – Die Kleine Garage.

Вілли в районі Котрочень / Фото Ірини Стасюк

За 8 кілометрів від Будапешту розташований парк Могошая. Парк створений у стилі румунського ренесансу з красивим парком та величезною територією біля озера.

Анастасія також розсекретила найкращий руфтоп, де можна зустріти захід сонця з видом на парламент, – Bartini. Киянам, які обожнюють проводити час на Рейтарській, сподобається пекарня Gluten Glory.

Ввечері українка радить завітати в один з атмосферних барів в районі університету і Вірменського кварталу. Такі заклади розташовані у старих будинках, які колись були чиїмись маєтками – саме це надає їм родзинки.

