Украинка Анастасия живет в Бухаресте и ведет блог @anastasiia.bucharest о жизни в этом городе. В одном из видео она подробно рассказала о своих любимых местах в Бухаресте. Это точно пригодится тем, кто планирует поездку в столицу Румынии.

Какие места в Бухаресте советует посетить украинка?

Парк Чишмиджиу – обязательная к посещению локация в Бухаресте. Парк является старейшим и одним из самых красивых в Румынии. По словам Анастасии, он красивый в любое время года – зимой можно покататься на коньках на озере, а летом спастись от жары между деревьями и поплавать на лодке. Это место – настоящий оазис посреди большого города. Здесь есть различные растения, красивые лавочки с резьбой, лебеди и утки на озере и тому подобное.

На кофе стоит пойти одну из кофеен престижного исторического района Котрочень. Как пишет "Небоскреб", Котрочень застроен виллами довоенного и межвоенного периода преимущественно в неороманском стиле и артдеко. Каждый дом здесь абсолютно уникальный – архитектура не повторяется. Все виллы утопают в цветении магнолий, а фасады заплетены вьющимися растениями.

Любимое кафе Анастасии в этом районе – Die Kleine Garage.

Виллы в районе Котрочень / Фото Ирины Стасюк

В 8 километрах от Будапешта расположен парк Могошая. Парк создан в стиле румынского ренессанса с красивым парком и огромной территорией у озера.

Анастасия также рассекретила лучший руфтоп, где можно встретить закат с видом на парламент, – Bartini. Киевлянам, которые обожают проводить время на Рейтарской, понравится пекарня Gluten Glory.

Вечером украинка советует посетить один из атмосферных баров в районе университета и Армянского квартала. Такие заведения расположены в старых домах, которые когда-то были чьими-то имениями – именно это придает им изюминку.

