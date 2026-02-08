Украинская туристка iamanastasiia поехала в Австралию и поделилась в своем блоге тем, что ее больше всего поразило во время путешествия.

Что вас может поразить во время путешествия в Австралию?

Тасмания: ближе к ночи на берег выпрыгивают пингвины, чтобы найти пищу. Они громко кричат, могут приближаться к людям, но трогать их запрещено.

Сидней: в городе есть платные и бесплатные дороги. На платных можно сэкономить около часа времени в пути домой. Поражает, что все соблюдают правила дорожного движения – строгие штрафы поддерживают порядок на дорогах.

Ночная жизнь и утренние привычки: в Австралии ночная жизнь менее активна, люди больше наслаждаются утренними пробежками и спортом. Многие заведения работают с 6 – 7 утра, и завтраки считаются важной частью культуры.

Еда: очень вкусная выпечка, которая практически в каждом заведении. Стоимость продуктов во многих заведениях доступная. Многие заведения азиатской кухни работают допоздна.

Кенгуру: в городе кенгуру не прыгают посреди улиц, но иногда в парках можно увидеть целую колонию. Туристка впервые видела кенгуру вживую и отметила, что они выглядят более опасными, чем на фото. Что интересно, мясо кенгуру доступно во всех магазинах – и это не что-то эксклюзивное. Там это воспринимают так же спокойно, как курятину в Украине.

Мясо кенгуру – это в целом популярное блюдо в Австралии, которое подают во многих ресторанах, обычно средне-жидкой, с гарнирами и специями. По вкусу это дичь: нежнее баранины, с насыщенным вкусом, чем говядина, но одновременно очень постная и не жесткая, пишет Meat / Wine Co. Оно чрезвычайно питательное: содержит много белка, железа, цинка и омега-3, имеет менее 2 процентов жира и особенно ценится среди людей, которые следят за фигурой и питанием.

Что может удивить туристов в других странах?