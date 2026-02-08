Українська туристка iamanastasiia поїхала в Австралію і поділилася у своєму блозі тим, що її найбільше вразило під час подорожі.

Що вас може вразити під час подорожі до Австралії?

Тасманія: ближче до ночі на берег вистрибують пінгвіни, щоб знайти їжу. Вони голосно кричать, можуть наближатися до людей, але чіпати їх заборонено.

Сідней: у місті є платні та безкоштовні дороги. На платних можна зекономити близько години часу у дорозі додому. Вражає, що всі дотримуються правил дорожнього руху – суворі штрафи підтримують порядок на дорогах.

Нічне життя та ранкові звички: в Австралії нічне життя менш активне, люди більше насолоджуються ранковими пробіжками та спортом. Багато закладів працюють з 6 – 7 ранку, і сніданки вважаються важливою частиною культури.

Пінгвіни в Австралії: дивитись відео

Їжа: дуже смачна випічка, яка практично у кожному закладі. Вартість продуктів у багатьох закладах доступна. Багато закладів азійської кухні працюють допізна.

Кенгуру: у місті кенгуру не стрибають посеред вулиць, але інколи в парках можна побачити цілу колонію. Туристка вперше бачила кенгуру наживо і зазначила, що вони виглядають більш небезпечними, ніж на фото. Що цікаво, м'ясо кенгуру доступне в усіх магазинах – і це не щось ексклюзивне. Там це сприймають так само спокійно, як курятину в Україні.

М'ясо кенгуру – це загалом популярна страва в Австралії, яку подають у багатьох ресторанах, зазвичай середньо-рідкою, з гарнірами та спеціями. За смаком це дичина: ніжніша за баранину, з насиченішим смаком, ніж яловичина, але водночас дуже пісна і не жорстка, пише Meat / Wine Co. Воно надзвичайно поживне: містить багато білка, заліза, цинку та омега-3, має менш ніж 2 відсотки жиру й особливо цінується серед людей, які стежать за фігурою та харчуванням.

Що може здивувати туристів в інших країнах?