Українська туристка iamanastasiia поїхала в Австралію і поділилася у своєму блозі тим, що її найбільше вразило під час подорожі.
Що вас може вразити під час подорожі до Австралії?
- Тасманія: ближче до ночі на берег вистрибують пінгвіни, щоб знайти їжу. Вони голосно кричать, можуть наближатися до людей, але чіпати їх заборонено.
- Сідней: у місті є платні та безкоштовні дороги. На платних можна зекономити близько години часу у дорозі додому. Вражає, що всі дотримуються правил дорожнього руху – суворі штрафи підтримують порядок на дорогах.
- Нічне життя та ранкові звички: в Австралії нічне життя менш активне, люди більше насолоджуються ранковими пробіжками та спортом. Багато закладів працюють з 6 – 7 ранку, і сніданки вважаються важливою частиною культури.
Пінгвіни в Австралії: дивитись відео
- Їжа: дуже смачна випічка, яка практично у кожному закладі. Вартість продуктів у багатьох закладах доступна. Багато закладів азійської кухні працюють допізна.
- Кенгуру: у місті кенгуру не стрибають посеред вулиць, але інколи в парках можна побачити цілу колонію. Туристка вперше бачила кенгуру наживо і зазначила, що вони виглядають більш небезпечними, ніж на фото. Що цікаво, м'ясо кенгуру доступне в усіх магазинах – і це не щось ексклюзивне. Там це сприймають так само спокійно, як курятину в Україні.
М'ясо кенгуру – це загалом популярна страва в Австралії, яку подають у багатьох ресторанах, зазвичай середньо-рідкою, з гарнірами та спеціями. За смаком це дичина: ніжніша за баранину, з насиченішим смаком, ніж яловичина, але водночас дуже пісна і не жорстка, пише Meat / Wine Co. Воно надзвичайно поживне: містить багато білка, заліза, цинку та омега-3, має менш ніж 2 відсотки жиру й особливо цінується серед людей, які стежать за фігурою та харчуванням.
Що може здивувати туристів в інших країнах?
Ми вже розповідали про незвичайні заборони в Італії, які можуть здивувати туристів. З 2019 року сидіти, їсти чи пити на знакових Іспанських сходах заборонено. Цей закон діє у межах заходів зі збереження історичних пам'яток міста й також поширюється на інші популярні місця, як-от фонтан Треві.
Або ж, що не можна робити туристам у популярних країнах. Наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонено фотографувати урядові будівлі та військові об'єкти. Біля них туристам краще навіть не затримуватися.