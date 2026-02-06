Мандрівник добре знається на найкращих куточках світу, тож залюбки поділився трьома країнами Африки, які залишили в нього найкращі враження, пише Express.
Які три країни Африки є найкращими?
Танзанія
У цій країні проживає понад 66 мільйонів людей. Саме Танзанія очолила африканський рейтинг туриста. За його словами, він бував у країні чотири рази й ніяк не може насититися цим місцем.
Якщо ви можете відвідати лише одну країну в Африці – нехай це буде Танзанія. Тут безпечно, чисті вулиці, немає шахрайства, всі дуже приємні та розмовляють англійською,
– додав турист.
У Танзанії Дрю досліджував Національний парк Серенгеті, де спостерігав за міграцією зебр та антилоп гну. Потім він здійснив подорож до відомого кратера Нгоронгоро на півночі Танзанії. У його списку є також гора Кіліманджаро та Занзібар, який він описав як один з "найкрасивіших пляжів у світі".
Ефіопія
В Ефіопії проживає понад 128 мільйонів людей. Ця країна посіла друге місце в рейтингу Дрю. Ютубер здійснив туди аж 9 поїздок, тож заохочує мандрівників досвіджувати міста за межами столиці Аддіс-Абеби. Мандрівник виділив міста Діре-Дава та Харар, а також Лалібелу – дивовижне християнське скельне утворення.
Мандрівник також відвідав Тигрей на півночі Ефіопії, здійснивши похід до церков, вирубаних на схилах гір. За його словами, в Ефіопії найкраща їжа та кава в Африці.
Намібія
Трійку лідируючих країн завершила Намібія – країна з 3 мільйонами осіб. Намібія вважається другою найменш густонаселеною країною у світі після Монголії.
Це одне з небагатьох місць у світі, де можна знайти прекрасні піщані дюни, що перетинаються з океаном. Тепер я нарешті розумію, чому всі закохуються в Намібію – це місце найкраще з усіх,
– зазначив мандрівник.
Чоловік здійснив поїздку до Національного парку Етоша та столиці Віндгук. Турист додав, що люди в Намібії дуже милі й доброзичливі та чудово розмовляють англійською.
У які місця світу неможливо дістатися за гроші?
Північний Сентінельський острів в Індії та острів Суртсей в Ісландії заборонені для відвідувачів через закони та наукові дослідження, пише "ВСвіті". Зміїний острів у Бразилії та печера Ласко у Франції є небезпечними або зберігають культурні цінності, тому доступ до них обмежений або заборонений.
