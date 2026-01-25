Ця унікальна географічна особливість та інші її цікаві риси роблять Конго справжнім природним дивом планети.​ З посиланням на The Times of India розповідаємо про неї докладніше.

Унікальна траєкторія: чому тільки річка Конго перетинає екватор у двох місцях?

Загальна довжина річки Конго разом з її найбільшою притокою Луалаба становить, за різними даними, від 4370 кілометрів до близько 4700. Вона бере початок у високогірних саванах Східноафриканського рифту, а її найдовша притока Чамбеші починається у Замбії.

Звідти Конго тече широкою дугою – спочатку на північ, перетинаючи екватор і потрапляючи у Північну півкулю. Там проходить через центральні тропічні ліси та знову повертає на південь, вдруге перетинаючи екватор. І вже потім впадає в Атлантичний океан.​

Це дійсно унікальна траєкторія. Серпантинний маршрут Конго через серце Африки надає річці унікальної риси, бо жодна інша велика річка у світі не робить такої петлі через екватор. А все завдяки саме вигнутому річищу річки, сформованому мільйони років тому тектонічними рухами та змінами водних каналів.​

Басейн Конго велетенський. Площа його становить близько 4 мільйонів квадратних кілометрів – 13% всього Африканського континенту на території 9 країн.​ Ба більше, річка забезпечує 14 500 кілометрів судноплавних водних шляхів, як зазначає EBSCO.

Ще одна цікава особливість Конго виникла також через те, що її басейн розташований по обидва боки екватора. Поки на північній частині басейну літо з інтенсивними дощами, південна частина переживає зиму – і навпаки. А це забезпечує стабільний річний стік води, тож Конго є однією з найповноводніших річок світу.​

Конго тече через тропічні ліси, другі за величиною на Землі після Амазонії. ​А ще ця річка є найглибшою у світі – місцями у понад 220 метрів. За об'ємом стоку також посідає друге місце після Амазонки, при цьому потужність течії настільки велика, що припливні ефекти від океану відчуваються майже на 160 кілометрів вглиб суші.

Варто зауважити, що станом на 2026 рік у Демократичній Республіці Конго помітний розвиток туристичної інфраструктури. Влада намагається розширювати екотуризм та культурний туризм, надаючи мандрівникам більше доступу до національного парку Вірунга, озера Ківу, вулканів, а також до життя місцевих племен тощо.

