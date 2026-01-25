І, звісно, це знаменита Вісла – польською Wisła. З посиланням на матеріали енциклопедії Britannica розповідаємо про неї докладніше.

Дивіться також Без натовпів і черг: де покататися на лижах у Європі без зайвого стресу

Від Бескидів до Балтики: чому Віслу називають королевою польських річок?

Вісла простягається на 1047 кілометрів. Ця водна артерія відіграє ключову роль у житті Польщі, з'єднуючи її внутрішні регіони з Балтійським морем і підтримуючи економіку, сільське господарство, а також багату флору та фауну.

Річка починається у Сілезьких Бескидах, зокрема на горі Баранья Гура, і тече на північ через найбільші польські мегаполіси, як-от Краків, Варшава та Гданськ. А далі впадає у Балтійське море у Гданській затоці.

Басейн Вісли охоплює близько 194 тисяч квадратних кілометрів, з яких понад 168 тисяч на території Польщі. Ширина річки місцями досягає 1000 метрів, а швидкість течії становить близько 5 кілометрів на годину.

Як зазначає wodnesprawy.pl, глибина Вісли значно відрізняється від ділянки до ділянки. У верхів'ях, а це гірські райони, і вона невелика, кілька метрів. У середній течії, а це вже низовина, може бути до 8 метрів. Найглибше ж у нижній частині, поблизу Торуня і Бидгоща – до 10 метрів.

Вісла – королева польських рік: дивіться відео TJP_official

Загалом, Вісла має дуже велике економічне значення для Польщі. Вона забезпечує навігацію і торгівлю, родючі землі для вирощування пшениці, ячменю та фруктів, а ще уздовж розташовані греблі, які допомагають генерувати енергію.

Щодо туризму, Вісла приваблює людей круїзами, рибальством та оглядом визначних пам'яток уздовж берегів. Адже річка проходить через найбільш відвідувані регіони Польщі.

Це, зокрема, Малопольське воєводство – від засніжених вершин Татр до мальовничої долини. Також Любельське воєводство, де туристи можуть насолоджуватися прогулянками на човнах уздовж Вісли або пішими походами у льодовиковій долині річки.

Які цікаві туристичні магніти Польщі варто відвідати кожному?