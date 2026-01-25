И, конечно, это знаменитая Висла – на польском Wisła. Со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica рассказываем о ней подробнее.

От Бескидов до Балтики: почему Вислу называют королевой польских рек?

Висла простирается на 1047 километров. Эта водная артерия играет ключевую роль в жизни Польши, соединяя ее внутренние регионы с Балтийским морем и поддерживая экономику, сельское хозяйство, а также богатую флору и фауну.

Река начинается в Силезских Бескидах, в частности на горе Баранья Гура, и течет на север через крупнейшие польские мегаполисы, например Краков, Варшава и Гданьск. А дальше впадает в Балтийское море в Гданьском заливе.

Бассейн Вислы охватывает около 194 тысяч квадратных километров, из которых более 168 тысяч на территории Польши. Ширина реки местами достигает 1000 метров, а скорость течения составляет около 5 километров в час.

Как отмечает wodnesprawy.pl, глубина Вислы значительно отличается от участка к участку. В верховьях, а это горные районы, и она небольшая, несколько метров. В среднем течении, а это уже низменность, может быть до 8 метров. Самая глубокая же в нижней части, вблизи Торуня и Быдгоща – до 10 метров.

В целом, Висла имеет очень большое экономическое значение для Польши. Она обеспечивает навигацию и торговлю, плодородные земли для выращивания пшеницы, ячменя и фруктов, а еще вдоль расположены плотины, которые помогают генерировать энергию.

Что касается туризма, Висла привлекает людей круизами, рыбалкой и осмотром достопримечательностей вдоль берегов. Ведь река проходит через наиболее посещаемые регионы Польши.

Это, в частности, Малопольское воеводство – от заснеженных вершин Татр до живописной долины. Также Любельское воеводство, где туристы могут наслаждаться прогулками на лодках вдоль Вислы или пешими походами в ледниковой долине реки.

