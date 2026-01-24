Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посилання на Express.

Що варто знати про проживання в Австралії?

25-річний Люк Тведдл із графства Суррей, який вже три роки живе в Австралії, зізнався, що замислюється над поверненням до Великої Британії, попри те, що називає Австралію найкращою країною, де йому доводилося жити.

За цей час чоловік мешкав у Сіднеї, Аделаїді, а нині живе в Перті. У своєму ютубі Люк поділився чесним оглядом життя "на іншому боці світу" та назвав три причини, які змушують його сумніватися у довгостроковому майбутньому в Австралії.

Першою з них стала відстань від родини та друзів. За словами Тведдла, саме на третьому році життя за кордоном він почав гостро відчувати емоційну віддаленість від близьких. Другою причиною чоловік називає географічну ізоляцію Австралії та складність подорожей у порівнянні з близькістю Великої Британії до Європи. Третій фактор – це звикання до місцевого клімату та стилю життя, які з часом перестають здаватися чимось особливим.

Водночас Люк наголошує, що позитивні сторони життя в Австралії значно переважають недоліки. Він відзначає високий рівень безпеки, чистоту міст, вищі зарплати, здоровіший спосіб життя та розслаблену ментальність місцевих жителів.

Австралійська погода зовсім не така одноманітна, як багато хто уявляє, зазначається на платформі MoveHub. Коли на півдні країни літо, на півночі часто триває сезон дощів. Брісбен має тропічний клімат, тоді як Мельбурн жартома називають містом "чотирьох сезонів за один день". У деяких регіонах навіть випадає достатньо снігу, щоб кататися на лижах.

Сонце в Австралії – це окрема небезпека. У спекотні періоди температура може перевищувати 40 градусів тепла, а в майбутньому прогнозують ще вищі показники. Через тонкий озоновий шар ультрафіолет тут особливо агресивний, тож захист від сонця не рекомендація, а необхідність.

