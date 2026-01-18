Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які країни вразили професійного мандрівника?

Тревел-блогер Ден Грек об'їхав п'ять континентів та 65 країн, відколи покинув офісну роботу та продав усі свої речі, щоб вирушити в подорож на автомобілі. Родом з Австралії, він раніше жив у Канаді і працював інженером, але завжди мріяв про пригоди та відкриті простори.

Ден Грек подорожує Ісландією / інстаграм theroadchoseme

Спершу він вирушив на Аляску, потім протягом двох років подорожував через 17 країн Південної Америки. Його пригоди розширилися на весь світ, включаючи 35 країн Африки. Коли його запитали про улюблені напрямки, він зазначив, що це залежить від погоди, настрою та випадкових зустрічей, тому обрати лише одну країну важко.

Габон

Ден назвав Габон у Західній Африці "останнім Едемом Африки". Країна вражає густими тропічними лісами, багатою дикою природою та дружелюбними людьми. Тут можна побачити шимпанзе, мандрилів, горил і слонів. Серед головних визначних місць: Національний парк Лоанго, Національний парк Івіндо, столиця Лібревіль з музеями та яскравими ринками. Середньорічна температура близько 26 градусів тепла, а січнева близько 27 градусів тепла.

Ісландія

В Ісландії Ден відзначив приголомшливі вулканічні пейзажі, водоспади та геотермальні джерела, включно зі знаменитою Блакитною лагуною. Тут можна побачити північне сяйво, відвідати Рейк'явік або прогулятися маршрутом Золотого кола, а середня температура взимку близько – 1 градус.

Аргентина / фото Canva

Аргентина

Аргентина вразила його своєю різноманітністю: від субтропічного півночі до субантарктичного півдня. Країна відома танго, водоспадом Ігуасу та літературними діячами, такими як Хорхе Луїс Борхес. Ден настільки захопився Аргентиною, що навіть серйозно розглядав можливість переїзду.

Користувачі на платформі Reddit розповідають, що подорожувати до Аргентини дуже дорого, навіть для місцевих життя не дешеве.

Де ще варто подорожувати у 2026 році?