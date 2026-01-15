Мовиться про річку Фінке в Австралії, або, мовою корінних жителів арренте, Ларапінту. 24 Канал із посиланням на The Times of India розповість про неї докладніше.

Де шукати найстарішу річку планети, яка виникла ще до епохи динозаврів?

За оцінками вчених, вік цієї річки сягає від 300 до 400 мільйонів років, що відповідає девонському або карбоновому періоду.​ Вона простягається більш ніж на 640 кілометрів в Австралії, а саме на Північній території та у Південній Австралії. Утім, посушливі умови у центрі континенту додають річці ще однієї особливості.

Як зазначає India Today, Фінке, на відміну від більшості річок, тече не постійно – значну частину року розбита на ланцюжки водойм, розкиданих на пустельному ландшафті. А от після сильного дощу у відповідний сезон вона стає суцільною річкою.

Як визначили стародавній вік Фінке? У цьому допомогла геологічна аномалія, яку називають поперечним дренажем. Ця річка не тече паралельно до гірських порід, а прорізає їх, навіть міцні мінерали, у такий спосіб проходячи крізь хребет Макдоннелл.​

Проточна вода зазвичай вибирає найлегший шлях, але не тут. Таке явище називають антецедентністю (antecedence) – це коли спочатку формується річкова система, а вже потім, зі зростанням гір, потік встигає "підлаштувати" кору під себе.

І от відомо, що хребет згаданий утворився під час тектонічних подій 300 – 400 мільйонів років тому, що робить річку Фінке принаймні такою ж давньою, як ці гори. А змогла проіснувати вона так довго тому, що Австралія протягом неймовірно тривалого періоду мала надзвичайно стабільний ландшафт.​

Давніша за динозаврів – найстаріша річка світу тече в Австралії: дивіться відео OutbackOffroadNT

Зауважимо, Фінке має глибоке значення для місцевого народу арренте. Для них Ларапінта – це не просто водний об'єкт, а частина культурної спадщини та духовності.​

Цікавий факт: якщо Фінке коли-небудь пересохне, її місце як найстарішої річки може посісти Нью-Рівер, якій сьогодні близько 300 мільйонів років, і яка протікає через Вірджинію, Західну Вірджинію та Північну Кароліну у США.

