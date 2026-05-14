Українка, яка живе в Албанії і веде блог "Лєна із Албанії", розповіла кілька важливих нюансів, до яких варто бути готовим українцям в цій країні.

Що українцям треба знати про Албанію?

Таксі. В Албанії нема звичних для українців сервісів таксі – ніяких Uber чи Bolt. Тут замовлення приймають звичайні чоловіки, які хочуть підзаробити. Замовити поїздку можна через WhatsApp – просто скидаєш локацію або описуєш її. Наприклад, "аптека біля пальми". Існують також місцеві служби таксі, але здебільшого всі замовляють поїздки саме через WhatsApp.

З власного досвіду відпочинку в Албанії знаємо, що можна просто попросити контакти водія таксі у господаря своїх апартаментів, а потім щоразу йому писати. Зазвичай, таксі приїжджає швидко. Якщо ж водій не має змоги підвезти вас найближчим часом, то скеровує когось зі своїх знайомих.

Сервіси доставки. Якщо хочеться перекусити, а виходити кудись лінь, то Glovo в Албанії не замовиш. Тут існує сервіс Wolt. Щоправда, вулиці й адреси будинків часто не знають навіть самі албанці, тому зазвичай простіше просто описати вашу локацію по відомому орієнтиру і вийти до дороги. Наприклад, третій будинок після піцерії тощо.

Кава з собою. Українці люблять брати каву з собою в закладі і прогулятися, повільно попиваючи свій напій. В Албанії так не заведено, тому тут майже ніде не можна взяти каву з собою. Виключення – мережі Sophie та Mulliri, де можна взяти каву на виніс.

Розрахунок у закладах і магазинах. Албанія – це готівкова країна. Тут краще не виходити кудись без гаманця, бо карткою мало де можна розрахуватися.

Які ще нюанси про Албанію важливі для туристів?

Туристичний путівник Lonely Planet радить туристам уникати поїздок в Албанію у липні і серпні. Окрім того, що в цей період дуже спекотно, більшість курортів переповнені туристами. Щоб знайти місце на пляжі, треба приходити з самого ранку.

Якщо ви хочете побачити найкрасивіші пляжі країни, то найкраще летіти на грецький острів Корфу, а з нього менше ніж годину плисти поромом до албанської Саранди. Так буде швидке, адже з аеропорту Тирани на південь доведеться їхати автобусом щонайменше 5 годин.

Який популярний міф існує про Албанію?

Раніше ми розповідали про один популярний міф, у який вірять туристи, які їдуть на албанський курорт Вльора. Тут багато хто шукає локацію, де зливаються Іонічне та Адріатичне море. Насправді ж це просто перебільшення з рекламних листівок і такого місця немає.

У Вльорі дійсно є два моря, але вони розділені протокою Отранто, а тому одночасно покупатися у двох морях тут неможливо.