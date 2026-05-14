Мовиться про вулкан Келімуту на острові Флорес та три неймовірні озера, там розташовані. З посиланням на портал NASA і не тільки розповідаємо про це докладніше.

Чим особливий вулкан Келімуту в Індонезії?

В Індонезії на Флоресі, одному з великих островів, стоїть вулкан Келімуту – досить неординарне та особливо цікаве для туристів місце. Річ у тім, що там на вершині розташовані три кратерні озера, які змінюють колір – причім кардинально, від бірюзового до темно-червоного, і від смарагдового до чорного і молочно-білого. Озера мають імена:

Tiwu Ata Mbupu, Озеро старих – вода в ньому темно-синя, майже чорна.

Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, Озеро молодих – зазвичай бірюзово-зелене.

І Tiwu Ata Polo, Озеро злих – найменше і найнепередбачуваніше, воно бувало червоним, коричневим, зеленим і навіть білим. Саме його називають притулком неспокійних і грішних душ, за віруваннями місцевих.

А от для науковців тут – унікальна геологічна вулканічна аномалія. Два сусідні озера, Тіву Коо Фаі й Тіву Ата Поло, змінюють колір кілька разів на рік. А Тіву Ата Мбупу – значно рідше і повільніше: до прикладу, у 1930-х воно було зеленим, у 1970-х – білим, а зараз стало майже чорним. При цьому зміни непередбачувані – ніхто не скаже заздалегідь, якого кольору буде озеро у конкретний день.

Чому ці озера на вулкані змінюють колір?

Учені вважають, що основна причина зміни кольору води в озерах на Келімуту – це фумароли, тобто вулканічні газові вентилі, які виділяють пару і гази, зокрема діоксид сірки. Гази спричиняють перемішування води – більш мінералізована з глибини підіймається, змінюючи хімічний склад озера.

Ключовий фактор – вміст кисню. Чим його більше, тим вода червоніша або чорніша, а чим менше – тим вода більш бірюзово-блакитна. Додаткову роль відіграють залізо, марганець, цинк і свинець у розчині, а також активність певних бактерій.

Уся ця хімія серед іншого зробила воду в озерах токсичною – трапляється кислотність, зіставна зі шлунковим соком. Був, на жаль, навіть смертельний випадок – у 1995 році турист із Нідерландів упав в одне з озер, і тіло його за 5 днів так і не змогли знайти.

Одразу скажу, купатися там не варто. Ну, хіба що ви мрієте розчинитися у дикій природі. Це не водичка, а токсичний розчин сірчаної та соляної кислот,

– наголосив у threads експерт із географії Андрій Уткін.

Додамо, що до Національного парку Келімуту від найближчого міста Енде приблизно година їзди. Піднятися до вершини у 1639 метрів над рівнем моря не складно – спершу автомобілем до оглядового майданчика, далі пішки приблизно 20 – 30 хвилин облаштованими стежками. Найкращий час – до сходу сонця, коли туман ще лежить у долинах і кольори озер найяскравіші.

У що вірять місцеві та чому щороку годують духів?

Навколо Келімуту живуть люди – головно з племені ліо. І цей вулкан для них – далеко не якесь там туристичне місце, а важлива частина системи вірувань, пише NDTV. Ліо осіли біля підніжжя гори тисячоліття тому, і вони переконані, що тут в озерах – останній притулок людських душ.

Щороку у серпні ліо проводять ритуал Нгоду Мате. Громада приносить до скель навколо озер жертви – свинину, рис і горіхи, щоб задобрити духів і захистити живих. Туристи можуть спостерігати за ритуалом – але лише як мовчазні свідки, у жодному разі не як учасники.

За легендою племені, біля воріт трьох озер стоїть охоронець Конде Рату. І саме він вирішує, яка з водойм здобуде кожну душу – залежно від прожитого нею життя.

Які ще цікаві туристичні магніти Індонезії варто побачити у 2026 році?

Звісно, неможливо оминути Балі, завітавши до Індонезії – ба більше, це головний напрямок для тих, хто відкриває цю країну для себе вперше. До слова, двотижневу подорож із перельотом реально вкласти у 1000 доларів – якщо бронювати за 3 чи 4 місяці, жити у гестхаузі й харчуватися у варунгах, місцевих їдальнях.

Варто завітати й у Національний парк Комодо – єдине місце на Землі, де у дикій природі живуть комодські дракони (Varanus komodoensis), найбільші ящірки планети. Парк цей лежить якраз посередині між островами Сумбава та згаданим вище Флоресом. В'їзд для українців до самої країни, додамо, безвізовий до 30 днів.