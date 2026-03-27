Мовиться, звісно, про Індонезію. І з посиланням на ebsco.com розповімо про все це докладніше.
17 000 островів, 3 часові пояси й дракони: чому Індонезія – найбільш незбагненна країна світу?
Індонезія офіційно має три часові пояси у своїх межах. Перший на заході, зокрема на островах Суматра, Ява зі столицею Джакартою та на частині Калімантану. Другий у центрі – це Балі, Сулавесі, Ломбок і друга частина Калімантану. І третій на сході – це Папуа й Молуккські острови.
Фактична різниця у часі між крайнім заходом і крайнім сходом країни становить 2 години. Простіше кажучи, якщо у Джакарті полудень, на Папуа вже 14:00. Для туриста, який тут подорожує, зміна часового поясу – буденна реальність.
Цікаво знати й про інші рекорди країни. Індонезія – найбільший архіпелаг у світі, тут понад 17 000 островів, з яких заселені близько 6 000. Країна загалом займає 4 місце у світі за населенням – це понад 280 мільйонів людей. А ще вона тягнеться на 5 000 кілометрів зі сходу на захід, а це більше, ніж, наприклад, відстань від Києва до Північного полюса.
Острів Ява є одним із найгустонаселеніших місць на Землі, тоді як острови Папуа – одними з найменш досліджених. І, так, на індонезійських островах мешкають дракони – мовиться про комодських драконів (Varanus komodoensis), як вказує heglobalstatistics.com, а це найбільші ящірки планети, яких немає більше ніде у світі.
І як не згадати про Балі. Цей острів залишається головними воротами для туристів, яких за рік приїздить більше, ніж там є населення (а це 4,3 мільйона людей). Та є чимало альтернативних напрямків, як зазначає responsibletravel.com, не менш цікавих – Ломбок із незайманими пляжами, Лабуан Баджо біля острова Комодо, найбільше вулканічне озеро у світі Тоба на Суматрі тощо.
Додамо, що в'їзд для українців безвізовий до 30 днів. А найкращий час для поїздки – з травня по червень і вересень-жовтень. Та зауважте, що різні острови мають не тільки різні часові поясни, а й різні погодні умови навіть в один і той самий місяць – тому маршрут варто планувати з огляду на конкретний регіон.
Які ще туристичні країни регіону варто відвідати у 2026 році?
Мальдіви – розкішний напрямок, що стає все більш доступним завдяки урядовим реформам. На 90 островах відкрили понад 1200 гостьових будинків, де можна пожити серед місцевих за значно нижчими цінами, ніж на великих курортах.
Таїланд – найпопулярніша країна Азії для туристів. Але слід зважати, що з червня по жовтень більша частина країни потерпає від сезону дощів. Натомість популярні острови Кох Ланта і Пхукет у сухий сезон з листопада по квітень – серед найкомфортніших пляжних напрямків регіону.