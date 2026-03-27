Мовиться, звісно, про Індонезію. І з посиланням на ebsco.com розповімо про все це докладніше.

17 000 островів, 3 часові пояси й дракони: чому Індонезія – найбільш незбагненна країна світу?

Індонезія офіційно має три часові пояси у своїх межах. Перший на заході, зокрема на островах Суматра, Ява зі столицею Джакартою та на частині Калімантану. Другий у центрі – це Балі, Сулавесі, Ломбок і друга частина Калімантану. І третій на сході – це Папуа й Молуккські острови.

Фактична різниця у часі між крайнім заходом і крайнім сходом країни становить 2 години. Простіше кажучи, якщо у Джакарті полудень, на Папуа вже 14:00. Для туриста, який тут подорожує, зміна часового поясу – буденна реальність.

Цікаво знати й про інші рекорди країни. Індонезія – найбільший архіпелаг у світі, тут понад 17 000 островів, з яких заселені близько 6 000. Країна загалом займає 4 місце у світі за населенням – це понад 280 мільйонів людей. А ще вона тягнеться на 5 000 кілометрів зі сходу на захід, а це більше, ніж, наприклад, відстань від Києва до Північного полюса.

Острів Ява є одним із найгустонаселеніших місць на Землі, тоді як острови Папуа – одними з найменш досліджених. І, так, на індонезійських островах мешкають дракони – мовиться про комодських драконів (Varanus komodoensis), як вказує heglobalstatistics.com, а це найбільші ящірки планети, яких немає більше ніде у світі.

Найкрасивіші краєвиди та найцікавіші місцини Індонезії: дивіться відео 4kfilmsbyadnan

І як не згадати про Балі. Цей острів залишається головними воротами для туристів, яких за рік приїздить більше, ніж там є населення (а це 4,3 мільйона людей). Та є чимало альтернативних напрямків, як зазначає responsibletravel.com, не менш цікавих – Ломбок із незайманими пляжами, Лабуан Баджо біля острова Комодо, найбільше вулканічне озеро у світі Тоба на Суматрі тощо.

Додамо, що в'їзд для українців безвізовий до 30 днів. А найкращий час для поїздки – з травня по червень і вересень-жовтень. Та зауважте, що різні острови мають не тільки різні часові поясни, а й різні погодні умови навіть в один і той самий місяць – тому маршрут варто планувати з огляду на конкретний регіон.

