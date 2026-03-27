Речь идет, конечно, об Индонезии. И со ссылкой на ebsco.com расскажем обо всем этом подробнее.

17 000 островов, 3 часовых пояса и драконы: почему Индонезия – самая непостижимая страна мира?

Индонезия официально имеет три часовых пояса в своих границах. Первый на западе, в частности на островах Суматра, Ява со столицей Джакартой и на части Калимантана. Второй в центре – это Бали, Сулавеси, Ломбок и вторая часть Калимантана. И третий на востоке – это Папуа и Молуккские острова.

Фактическая разница во времени между крайним западом и крайним востоком страны составляет 2 часа. Проще говоря, если в Джакарте полдень, на Папуа уже 14:00. Для туриста, который здесь путешествует, смена часового пояса – обыденная реальность.

Интересно знать и о других рекордах страны. Индонезия – самый большой архипелаг в мире, здесь более 17 000 островов, из которых заселены около 6 000. Страна в целом занимает 4 место в мире по населению – это более 280 миллионов человек. А еще она тянется на 5 000 километров с востока на запад, а это больше, чем, например, расстояние от Киева до Северного полюса.

Остров Ява является одним из самых густонаселенных мест на Земле, тогда как острова Папуа – одними из наименее исследованных. И, да, на индонезийских островах обитают драконы – речь о комодских драконах (Varanus komodoensis), как указывает heglobalstatistics.com, а это самые большие ящерицы планеты, которых нет больше нигде в мире.

Самые красивые пейзажи и интересные места Индонезии

И как не вспомнить о Бали. Этот остров остается главными воротами для туристов, которых за год приезжает больше, чем там есть населения (а это 4,3 миллиона человек). Но есть немало альтернативных направлений, как отмечает responsibletravel.com, не менее интересных – Ломбок с нетронутыми пляжами, Лабуан Баджо у острова Комодо, самое большое вулканическое озеро в мире Тоба на Суматре и тому подобное.

Добавим, что въезд для украинцев безвизовый до 30 дней. А лучшее время для поездки – с мая по июнь и сентябрь-октябрь. Но заметьте, что разные острова имеют не только разные временные пояса, но и разные погодные условия даже в один и тот же месяц – поэтому маршрут следует планировать с учетом конкретного региона.

