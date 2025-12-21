Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Karolinatravels0.

Яка ціна відпочинку у Китаї?

Українська туристка розповіла, скільки коштувала їй дев'ятиденна подорож Китаєм у 2025 році. Важливо, що поїздку вона здійснила без візи.

Шанхай / фото Canva

Переліт з Будапешта до Шанхаю обійшовся у 213 євро. У вартість вже входили багаж 23 кілограми та харчування на борту. Зворотного квитка не було, адже туристка продовжила подорож іншими країнами. Внутрішні переїзди Китаєм коштували:

переліт Шанхай – Пекін – 74 євро;

переліт Пекін – Гуанчжоу – 67 євро;

потяг Гуанчжоу – Гонконг – 28 євро.

Проживання в готелях у трьох містах обійшлося у 160 євро з людини. Розваги та дозвілля:

діснейленд у Шанхаї – 58 євро , плюс 22 євро додаткових витрат;

, плюс додаткових витрат; оглядовий майданчик у Шанхаї – 13 євро;

музеї – 50 євро;

тур на Велику китайську стіну (проїзд і вхід) – 13 євро;

китайський театр – 28 євро;

оглядовий майданчик у Гуанчжоу (фунікулер + прогулянка на висоті 325 метрів) – 80 євро.

Харчування коштувало в середньому 15 – 20 євро на день. Громадський транспорт 2 – 3 євро на день, таксі 20 євро з людини за три поїздки. Додаткові витрати:

сувеніри та особисті покупки 150 – 200 євро;

eSIM – 44 євро;

VPN – 2 євро на 9 днів (без платного VPN у Китаї майже неможливо користуватися інтернетом).

У підсумку, загальна сума подорожі склала від 1250 до 1300 євро з людини при бронюванні на двох. Як зазначає туристка, витратити можна й значно більше, адже хочеться спробувати та купити буквально все. За її словами, Китай неймовірна країна, яка вартує кожної витраченої копійки.

Якщо ви не відвідуєте виключно дорогі ресторани з європейськими шефами або китайські ресторани морепродуктів, харчування загалом буде дешевшим за співвідношенням ціни, якості та рівня сервісу, пишуть користувачі на платформі Reddit.

