Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Karolinatravels0.
Дивіться також Де недорого відпочити у Європі: туристам порадили топ-3 міста для відпустки взимку
Яка ціна відпочинку у Китаї?
Українська туристка розповіла, скільки коштувала їй дев'ятиденна подорож Китаєм у 2025 році. Важливо, що поїздку вона здійснила без візи.
Шанхай / фото Canva
Переліт з Будапешта до Шанхаю обійшовся у 213 євро. У вартість вже входили багаж 23 кілограми та харчування на борту. Зворотного квитка не було, адже туристка продовжила подорож іншими країнами. Внутрішні переїзди Китаєм коштували:
- переліт Шанхай – Пекін – 74 євро;
- переліт Пекін – Гуанчжоу – 67 євро;
- потяг Гуанчжоу – Гонконг – 28 євро.
Проживання в готелях у трьох містах обійшлося у 160 євро з людини. Розваги та дозвілля:
- діснейленд у Шанхаї – 58 євро, плюс 22 євро додаткових витрат;
- оглядовий майданчик у Шанхаї – 13 євро;
- музеї – 50 євро;
- тур на Велику китайську стіну (проїзд і вхід) – 13 євро;
- китайський театр – 28 євро;
- оглядовий майданчик у Гуанчжоу (фунікулер + прогулянка на висоті 325 метрів) – 80 євро.
Дивіться також Тут комфорт коштує найдорожче: топ міст світу, де витрати на життя б'ють по гаманцю
Харчування коштувало в середньому 15 – 20 євро на день. Громадський транспорт 2 – 3 євро на день, таксі 20 євро з людини за три поїздки. Додаткові витрати:
- сувеніри та особисті покупки 150 – 200 євро;
- eSIM – 44 євро;
- VPN – 2 євро на 9 днів (без платного VPN у Китаї майже неможливо користуватися інтернетом).
У підсумку, загальна сума подорожі склала від 1250 до 1300 євро з людини при бронюванні на двох. Як зазначає туристка, витратити можна й значно більше, адже хочеться спробувати та купити буквально все. За її словами, Китай неймовірна країна, яка вартує кожної витраченої копійки.
Якщо ви не відвідуєте виключно дорогі ресторани з європейськими шефами або китайські ресторани морепродуктів, харчування загалом буде дешевшим за співвідношенням ціни, якості та рівня сервісу, пишуть користувачі на платформі Reddit.
Скільки коштує відпочинок на інших локаціях?
Ми вже розповідали, скільки коштує відпочинок на Мадейрі на 5 днів. Основні витрати включають переліт (300 – 400 євро), проживання (50 – 120 євро за ніч), оренду авто (50 – 100 євро на день), та харчування.
Також дізнайтесь про вартість відпочинку в Італії на 4 дні. Тільки транспортні витрати, що охоплюють автобуси, авіаперельоти та потяги, сумарно складуть 10 – 12 тисяч гривень, а середній чек у закладі на їжу в Римі та Венеції становить 20 – 25 євро на людину.