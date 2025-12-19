Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Які міста світу є найдорожчими?
Time Out оприлюднив рейтинг найдорожчих і найдоступніших міст світу для життя, зосередившись не на вартості житла чи продуктів, а на ціні дозвілля, а саме: походів у ресторани, бари, нічного життя та культурних заходів. Опитування охопило понад 18 тисяч мешканців більш ніж 100 міст світу.
Сеул / фото Сanva
Найдорожчим містом за відчуттями місцевих став Сеул. Південна Корея загалом з кожним днем дедалі більше інтегрується у глобальну економіку, пише Quora. Значна частина товарів на ринку є імпортною, а брендові речі та американська кухня коштують помітно дорожче, що безпосередньо впливає на загальний рівень цін і робить життя у великих містах відчутно дорожчим.
Лише 30 відсотків опитаних вважають харчування в ресторанах доступним. До списку міст, де соціальне життя найбільше б'є по гаманцю, також увійшли Осло, Стокгольм, Сідней і Лос-Анджелес.
Лондон посів 13-те місце у рейтингу: попри велику кількість безкоштовних музеїв і культурних подій, мешканці столиці Великої Британії скаржаться на високі ціни на напої та вечірні розваги.
Натомість найдоступнішими містами для життя стали переважно локації Південної Америки. Перші сходинки рейтингу зайняли колумбійські Медельїн і Богота, де 94 відсотки опитуваних вважають навіть каву недорогою. До п'ятірки найбільш доступних також увійшли Пекін, Новий Орлеан і Неаполь. Нижче ви знайдете більш детальний список найдорожчих та найдешевших міст для життя:
- Найдорожчі:
- Сеул, Південна Корея;
- Стамбул, Туреччина;
- Осло, Норвегія;
- Стокгольм, Швеція;
- Кіото, Японія;
- Афіни, Греція;
- Сідней, Австралія;
- Окленд, Нова Зеландія;
- Мюнхен, Німеччина;
- Брісбен, Австралія;
- Лос-Анджелес, США;
- Сінгапур;
- Лондон, Велика Британія;
- Ванкувер, Канада;
- Маямі, США;
- Найдоступніші:
- Медельїн, Колумбія;
- Богота, Колумбія;
- Пекін, Китай;
- Новий Орлеан, США;
- Неаполь, Італія;
- Ханой, В'єтнам;
- Чіангмай, Таїланд;
- Шанхай, Китай;
- Ліма, Перу;
- Джакарта, Індонезія;
- Йоганнесбург, Південна Африка;
- Бангкок, Таїланд;
- Абу-Дабі, ОАЕ;
- Сантьяго, Чилі;
- Кейптаун, Південна Африка;
