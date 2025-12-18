Немає нічого приємнішого, ніж додати яскраву позначку про відпустку у свій календар посеред зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel Off Path. Тож розповідаємо про бюджетні і теплі напрямки, що ідеально підійдуть для зимової відпустки.

Куди поїхати взимку на відпочинок?

Картахена у Колумбії

Якщо хочеться якнайшвидше проміняти зимову сірість на справжній вибух яскравих кольорів, то саме Картахена стане найкращим варіантом. Тут знайдеться і неймовірна фортеця, що входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, і прекрасні білосніжні пляжі, і смачна місцева кухня.

Алгарве у Португалії

Якщо ви хочете взимку відпочити у Європі, то південне узбережжя Португалії потішить теплом навіть взимку. Температура не падає нижче за 15 градусів, і це просто ідеальна погода для піших прогулянок, дослідження неймовірних морських печер та золотих скель.

Масатлан у Мексиці

Якщо вам потрібна доза яскравого сонця, тоді слід відправитися до Мексики. Тут ви знайдете більш автентичну атмосферу, ніж на багатьох інших мексиканських курортах, і неймовірні білі пляжі. Це ідеальне місце для того, аби розслабитися з неймовірною їжею.

Пуерто-Плата у Домініканській Республіці

Якщо ви мрієте про відпочинок за системою "все включено", коли можна розслабитися і не турбуватися про жодну річ, але й не витратити усі свої збереження, тоді Пуерто-Плата з неймовірними золотими піщаними пляжами стане варіантом саме для вас.

Панама та острови Сан-Блас

Якщо ви хочете відхилитися від звичних курортних маршрутів, тоді варто відправитися до Панами. Вона пропонує неймовірні пляжі, а також може похвалитися великим красивим містом.

Куди ще варто відправитися взимку?