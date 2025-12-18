Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які два міста Іспанії є найкращими для подорожей?

Експерт з подорожей, який відвідав дев'ять іспанських міст, назвав два напрямки, що справили на нього найбільше вражень. З роками Іспанія стала одним із найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Майорка, Мадрид, Севілья, Кадіс чи Барселона регулярно очолюють списки міст, які обирають мандрівники.

Чарівна атмосфера Толедо: дивитись відео

Першим із улюблених напрямків експерта став Толедо – стародавнє місто неподалік Мадрида, яке туристичні гіди часто називають одним із найкрасивіших в Іспанії. Старе місто, оточене масивними мурами, розташоване на пагорбі й майже повністю огорнуте річкою Тахо. Його атмосфера зберігає відчуття багатьох епох, що нашаровувалися століттями.

Толедо відомий як "місто трьох культур": у середньовіччі тут співіснували християнська, мусульманська та єврейська громади. Цей культурний симбіоз і сьогодні відчутний у міській архітектурі: поруч розташовані мечеті, синагоги та один із найвизначніших готичних соборів країни. Серед найдавніших пам'яток мечеть Крісто де ла Лус, збудована наприкінці 10 століття.

Як пише Novo-modne, також варто відвідати собор Санта-Марія, що вважається головною та найвпізнаванішою пам'яткою Толедо. Як і багато іспанських храмів, його звели на місці колишньої мечеті у 1226 році. Будівництво тривало кілька століть і завершилося лише у 15 столітті, саме тому в архітектурі собору органічно поєдналися елементи готики та мудехарського стилю, що робить споруду особливо вражаючою.

Чарівна Кордова: дивитись відео

Другим містом, яке експерт назвав особливо вражаючим, стала Кордова. Вона розташована на півдні Іспанії, на березі річки Гвадалквівір, у підніжжі гір Сьєрра-Морена. Навіть поза піковим туристичним сезоном місто зберігає живу, теплу атмосферу.

Кордова відома як "місто квітів": балкони, вулиці та площі прикрашені рослинами, а вузька Каллеха-де-лас-Флорес вважається однією з найфотогенічніших локацій міста. Однією з головних архітектурних пам'яток залишається Римський міст, що простягається через річку та відкриває панорамні краєвиди на історичний центр.

У самому серці міста розташований Мескіта-Собор Кордови – це унікальна споруда, яка поєднує елементи ісламської та християнської архітектури. Саме вона є символом складної та багатошарової історії міста.

Під час подорожей Андалусією також варто звернути увагу на Кадіс – прибережне місто на узбережжі Атлантичного океану. Воно відоме свіжими морепродуктами, місцевими ринками та автентичною атмосферою без надмірного туристичного ажіотажу.

Окремо експерт згадав Жирону – місто на північному сході Іспанії, розташоване менш ніж за годину їзди від Барселони. Жирона поєднує римське походження з середньовічною, готичною та модерністською архітектурою. Прогулянки вздовж міських мурів відкривають краєвиди на старе місто та навколишні райони, а саме місто неодноразово ставало локацією для зйомок серіалу "Гра престолів".

Що додатково відвідати в Іспанії?