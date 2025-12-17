Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Karolinatravels0.

Скільки коштує відпочинок на Домініканські Республіці у 2025 році?

Українська туристка на своїй сторінці в тіктоці розповіла, скільки коштує п'ятиденна поїздка до Домініканської Республіки. Вона обходиться приблизно у 654 євро з людини.

Атмосфера Домініканської Республіки: дивитись відео

Ось такі основні витрати виходять: переліт туди й назад коштує 465 євро. Проживання можна обрати різне: квартира за 3 хвилини від моря обійдеться в 66 євро за двох на 4 ночі, а готель "все включено" 400 – 600 євро з людини на 4 ночі.

Віза не потрібна: онлайн заповнюєте декларацію, і за кілька хвилин вона приходить на пошту. Трансфер від і до аеропорту коштує 28 євро. На харчування піде близько 85 євро, комбінуючи самостійне приготування, заклади та вуличну їжу. Поїздка в інше місто на день обійдеться у 37 євро, а пересування по місту на таксі ще 40 євро.

Ви точно повинні відвідати локацію Пуерто-Плата, відоме як "Бурштинове узбережжя" – воно пропонує незаймані піщані пляжі з бірюзовою водою, пише CheapCaribbean. Для серфінгу популярні Плайя-Дорада, Конфресі та Плайя-Маріпоса, а досвідчені серфери обирають Playa Encuentro.

Пуерто-Плата / фото TripAdvisor

В Домініканській Республіці обов'язково спробуйте національний напій Mamajuana – суміш рому, червоного вина та меду з травами та корою дерева, що походить ще від індіанців Тайно.

Любителі пригод можуть спробувати канатну доріжку, водні види спорту та відвідати парк Ocean World. У період з січня по квітень обов'язково варто поїхати на спостереження за китами в затоці Самана – це приблизно 2,5 години їзди від Пуерто-Плата.

Скільки коштує відпочинок на інших локаціях?