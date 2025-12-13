Користувачка тіктоку Богдана Кондратенко розповіла про мінуси відпочинку на Балі. Про це повідомляє 24 Канал.

Які мінуси є у відпочинку на острові Балі?

Любителям багато гуляти на Балі буде складно. За словами Богдани, тут їй не вдавалося щодня проходити славнозвісні 10 тисяч кроків.

На Балі нереально ходити пішки, щоб вас не збила машина, ніхто не наїхав, або ви не впали в дірку посеред дороги. Якщо і є тротуар для пішоходів, то на нього наїжджають байки. Треба морально готуватися, що тут ви будете лише їздити на байку,

– пояснила дівчина.

Інший мінус – мавпи. У деяких районах Балі їх дуже багато і вони зовсім не милі. Ці тварини можуть красти у людей речі, розбивати телефони, вилазити на голову. На пляжах часто є таблички з попередженням про мавп. Богдані після сутички з мавпою довелося цілий місяць колоти вакцину.

На Балі багато сміття. Але українка на інше й не очікувала від дешевої і бідної країни. Щоправда, пляж, який 3 дні тому був весь у смітті, може виявитися ідеально чистим. Тут усе залежить від припливів і відливів океану.

Хоч країна і бідна, та медицина у ній дорога. Після укусу мавпи Богдана витратила майже 4 тисячі доларів на лікування. На цей острів варто летіти з дуже хорошою страховкою і заздалегідь вивчати, які страхові випадки вона покриває.

Українка розповідає мінуси життя на Балі: відео (Увага! 18+, ненормативна лексика)

Зверніть увагу! На Балі можуть заборонити приватні пляжі. Місцева влада обурилася, що готелі і вілли блокують доступ громадськості до пляжів для релігійних церемоній. Щоб зберегти місцеву культуру і боротися з надмірним туризмом, приватні пляжі можуть повністю заборонити.

Коли найкращий час, щоб поїхати на Балі?

За даними Lonely Planet, сухий сезон на індонезійському острові триває з квітня по вересень. Саме цей період є найкращим для дослідження Балі, купання в океані та серфінгу. Якщо приїхати з листопада по березень, то можна потрапити під затяжні дощі і зіпсувати всі враження від відпустки.

Температура на острові майже не змінюється від сезону до сезону. Здебільшого, стовпчики термометрів тримаються на рівні +28…+32 градусів.