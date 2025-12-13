Пользовательница тиктока Богдана Кондратенко рассказала о минусах отдыха на Бали. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие минусы есть у отдыха на острове Бали?

Любителям много гулять на Бали будет сложно. По словам Богданы, здесь ей не удавалось ежедневно проходить знаменитые 10 тысяч шагов.

На Бали нереально ходить пешком, чтобы вас не сбила машина, никто не наехал, или вы не упали в дыру посреди дороги. Если и есть тротуар для пешеходов, то на него наезжают байки. Надо морально готовиться, что здесь вы будете только ездить на байке,

– объяснила девушка.

Другой минус – обезьяны. В некоторых районах Бали их очень много и они совсем не милые. Эти животные могут воровать у людей вещи, разбивать телефоны, вылезать на голову. На пляжах часто есть таблички с предупреждением об обезьянах. Богдане после стычки с обезьяной пришлось целый месяц колоть вакцину.

На Бали много мусора. Но украинка другого и не ожидала от дешевой и бедной страны. Правда, пляж, который 3 дня назад был весь в мусоре, может оказаться идеально чистым. Здесь все зависит от приливов и отливов океана.

Хотя страна и бедная, но медицина в ней дорогая. После укуса обезьяны Богдана потратила почти 4 тысячи долларов на лечение. На этот остров стоит лететь с очень хорошей страховкой и заранее изучать, какие страховые случаи она покрывает.

Украинка рассказывает минусы жизни на Бали: видео (Внимание! 18+, ненормативная лексика)

Обратите внимание! На Бали могут запретить частные пляжи. Местные власти возмутились, что отели и виллы блокируют доступ общественности к пляжам для религиозных церемоний. Чтобы сохранить местную культуру и бороться с чрезмерным туризмом, частные пляжи могут полностью запретить.

Когда лучшее время, чтобы поехать на Бали?

По данным Lonely Planet, сухой сезон на индонезийском острове длится с апреля по сентябрь. Именно этот период является лучшим для исследования Бали, купания в океане и серфинга. Если приехать с ноября по март, то можно попасть под затяжные дожди и испортить все впечатления от отпуска.

Температура на острове почти не меняется от сезона к сезону. В основном, столбики термометров держатся на уровне +28...+32 градусов.