Які локації стали найкращими серед туристів під час подорожей у 2025 році?
Читачі The Guardian діляться своїми незабутніми враженнями від поїздок минулого року. Тут зібрані як і незвичайні заклади, так і неймовірні пам'ятки, що варті уваги туристів:
Венеціанський Піран, Словенія – мальовничі площі, жваві ресторани морепродуктів і Адріатика з платформами для дайвінгу.
Soul Cat, Берлін – бар у стилі 50 – 60-х із вініловими платівками, живою музикою та танцями до пізньої ночі.
Криниця-Здруй, Польща – лемківська культура, оглядова вежа Slotwiny та смачна народна кухня.
Сан-Теодоро, Сардинія – красиві пляжі, жвавий центр і автентичний відпочинок за помірну ціну.
Лінія Ластівок, Франція – мальовничі мости та гірська залізниця в Юрі, ідеальна для одноденної подорожі.
Аланські острови, Фінляндія – скелясті бухти, ліси та цікава історія форту Бомарсунд.
Ессекс, Англія – півострів Денгі з тюленями, химерними плавучими будинками та старовинними церквами.
Трансфагерашанське шосе, Румунія – гірська дорога з неймовірними краєвидами Карпат та озером Балеа.
Острів Бююкада, Туреччина – маєтки, відсутність авто, багато котів і спокій Мармурового моря.
Кольмар, Франція – середньовічна бібліотека з ілюмінованими рукописами, старовинними картами та унікальною атмосферою.
Також платформа TripAdvisor пропонує підбірку найкращих напрямків подорожей 2025 року, які надихнуть на мандрівки у 2026:
- Лондон, Великобританія – місто поєднує історію, сучасну культуру та безліч цікавих пабів, музеїв і вуличних ринків. Ідеально для прогулянок, культурних заходів і гастрономічних відкриттів.
- Балі, Індонезія – тропічний рай з білими пляжами, кораловими рифами та джунглями з храмами. Ідеально для дайвінгу, йоги та культурних майстер-класів.
- Дубай, ОАЕ – поєднання сучасної архітектури, шопінгу та пустельних пригод. Можна кататися на повітряній кулі, відвідувати тематичні парки та досліджувати базари.
- Сицилія, Італія – гастрономічний рай із смачними місцевими стравами та бароковою архітектурою. Чудово для дегустацій, пляжного відпочинку та історичних прогулянок.
- Париж, Франція – місто романтики з Ейфелевою вежею, Лувром і атмосферними кафе. Ідеально для мистецтва, кулінарних турів та вечірніх шоу.
- Рим, Італія – колоритне поєднання історичних пам'яток, фонтанів та відкритих ринків. Підходить для прогулянок, дегустацій та знайомства з античною культурою.
- Ханой, В'єтнам – стародавнє місто з культурними пам'ятками та колоритними вулицями. Чудово для огляду храмів, вуличної їжі та історичних турів.
Куди варто подорожувати у 2026 році?
Якщо ви новачок та не знаєте, куди подорожувати, то вам варто прочитати статтю про найкращі країни для першої мандрівки за кордон. Як от, наприклад, Італія – це універсальний старт для мандрівників. І тут не йдеться про популярні місця на кшталт Риму або Неаполя, а про маленькі міста та села, де безпека, смачна їжа, море, архітектура та святковий настрій доступні в будь-яку пору року.
Або ж, дізнайтесь про топ країни для подорожей у 2026 році.Однією з них є Біг-Скай у США – розташований у вражаючих Скелястих горах у штаті Монтана, Біг-Скай – це рай для лижників, з понад 250 трасами.