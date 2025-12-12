Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Популярний блогер уперше відпочивав у санаторії: що його шокувало та чи варто туди їхати

Які локації стали найкращими серед туристів під час подорожей у 2025 році?

Читачі The Guardian діляться своїми незабутніми враженнями від поїздок минулого року. Тут зібрані як і незвичайні заклади, так і неймовірні пам'ятки, що варті уваги туристів:

Венеціанський Піран, Словенія – мальовничі площі, жваві ресторани морепродуктів і Адріатика з платформами для дайвінгу.

Soul Cat, Берлін – бар у стилі 50 – 60-х із вініловими платівками, живою музикою та танцями до пізньої ночі.

Криниця-Здруй, Польща – лемківська культура, оглядова вежа Slotwiny та смачна народна кухня.

Сан-Теодоро, Сардинія – красиві пляжі, жвавий центр і автентичний відпочинок за помірну ціну.

Лінія Ластівок, Франція – мальовничі мости та гірська залізниця в Юрі, ідеальна для одноденної подорожі.

Аланські острови, Фінляндія – скелясті бухти, ліси та цікава історія форту Бомарсунд.

Ессекс, Англія – півострів Денгі з тюленями, химерними плавучими будинками та старовинними церквами.

Трансфагерашанське шосе, Румунія – гірська дорога з неймовірними краєвидами Карпат та озером Балеа.

Острів Бююкада, Туреччина – маєтки, відсутність авто, багато котів і спокій Мармурового моря.

Кольмар, Франція – середньовічна бібліотека з ілюмінованими рукописами, старовинними картами та унікальною атмосферою.

Найкращі напрямки для подорожей у 2025 році / фото Canva

Дивіться також Топ найкращих локацій біля моря, щоб погріти кісточки у лютому

Також платформа TripAdvisor пропонує підбірку найкращих напрямків подорожей 2025 року, які надихнуть на мандрівки у 2026:

Лондон, Великобританія – місто поєднує історію, сучасну культуру та безліч цікавих пабів, музеїв і вуличних ринків. Ідеально для прогулянок, культурних заходів і гастрономічних відкриттів.

– місто поєднує історію, сучасну культуру та безліч цікавих пабів, музеїв і вуличних ринків. Ідеально для прогулянок, культурних заходів і гастрономічних відкриттів. Балі, Індонезія – тропічний рай з білими пляжами, кораловими рифами та джунглями з храмами. Ідеально для дайвінгу, йоги та культурних майстер-класів.

– тропічний рай з білими пляжами, кораловими рифами та джунглями з храмами. Ідеально для дайвінгу, йоги та культурних майстер-класів. Дубай, ОАЕ – поєднання сучасної архітектури, шопінгу та пустельних пригод. Можна кататися на повітряній кулі, відвідувати тематичні парки та досліджувати базари.

– поєднання сучасної архітектури, шопінгу та пустельних пригод. Можна кататися на повітряній кулі, відвідувати тематичні парки та досліджувати базари. Сицилія, Італія – гастрономічний рай із смачними місцевими стравами та бароковою архітектурою. Чудово для дегустацій, пляжного відпочинку та історичних прогулянок.

– гастрономічний рай із смачними місцевими стравами та бароковою архітектурою. Чудово для дегустацій, пляжного відпочинку та історичних прогулянок. Париж, Франція – місто романтики з Ейфелевою вежею, Лувром і атмосферними кафе. Ідеально для мистецтва, кулінарних турів та вечірніх шоу.

– місто романтики з Ейфелевою вежею, Лувром і атмосферними кафе. Ідеально для мистецтва, кулінарних турів та вечірніх шоу. Рим, Італія – колоритне поєднання історичних пам'яток, фонтанів та відкритих ринків. Підходить для прогулянок, дегустацій та знайомства з античною культурою.

– колоритне поєднання історичних пам'яток, фонтанів та відкритих ринків. Підходить для прогулянок, дегустацій та знайомства з античною культурою. Ханой, В'єтнам – стародавнє місто з культурними пам'ятками та колоритними вулицями. Чудово для огляду храмів, вуличної їжі та історичних турів.

Куди варто подорожувати у 2026 році?